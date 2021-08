Külföld :: 2021. augusztus 2. 17:35 ::

Bővült az Európai Unió nicaraguai szankciós listája

Az Európai Unió Tanácsa további nyolc embert, köztük Rosario Murillo alelnököt, Daniel Ortega elnök feleségét is felvette a Nicaragua ellen bevezetett szankciós rendszer jegyzékébe, mivel az érintettek felelősek az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért - közölte az uniós tanács hétfőn.

Az uniós szankciók uniós beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást foglalnak magukban, illetve az érintettek számára tilos pénzeszközöket rendelkezésre bocsátani. A Tanács közleménye szerint az uniós intézkedések nem károsítják a nicaraguai lakosságot vagy a nicaraguai gazdaságot.

A büntetőintézkedések bevezetése óta tizennégy ember került fel a szankciós listára. Hétfőn Rosario Murillo alelnök mellett a szankciós listára került a nicaraguai elnök és alelnökének fia, az elnök gazdasági tanácsadója, a nemzetgyűlés elnöke, a rendőrség vezetője, a legfőbb ügyész, a nicaraguai León városának rendőrfőkapitánya, valamint a legfelsőbb bíróság elnöke.

Nicaraguában november 7-én elnökválasztást terveznek. Május vége és július vége között szinte az összes lehetséges ellenzéki elnökjelöltet őrizetbe vették, rajtuk kívül letartóztattak csaknem két tucat újságírót és ellenzéki aktivistát. Mindegyiküket árulással, vagyis "állampolgári hűtlenséggel" gyanúsítják. Daniel Ortega jelenlegi államfő negyedik elnöki megbízatását akarja elnyerni.

Az uniós tanács közleményében hangsúlyozta: az őrizetbe vételek "szomorúan illusztrálják" a nicaraguai elnyomás mértékét, és komor képet vetítenek a közelgő választásokra.

"Az EU határozottan elítéli a nicaraguai hatóságokat a szisztematikus elnyomásért, és a korlátozó intézkedések visszavonására, a politikai fogvatartottak azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására, valamint az emberi, polgári és politikai jogok teljes tiszteletben tartására és az ellenzékkel folytatott érdemi párbeszédre szólít fel" - fogalmazott az uniós tanács.

A közlemény hangsúlyozta azt is: a nicaraguai kormánynak be kell tartania kötelezettségvállalásait, az ország alkotmányát, valamint a nemzetközi emberi jogi törvényeket és normákat. Az uniós szankciók azt mutatják, hogy az EU továbbra is készen áll arra, hogy minden eszközt felhasználva támogassa a nicaraguai politikai válság demokratikus, békés és tárgyalásos megoldását.

Az Európai Unió Nicaragua ellen 2019 októberében hozott létre szankciós rendszert a romló politikai és társadalmi helyzet, valamint a nicaraguai kormányzat politikai ellenfelei, a kormányellenes megmozdulások résztvevői, a média és a civil társadalom elnyomása miatt. A keret lehetőséget nyújt célzott és egyedi szankciók bevezetésére az emberi jogok megsértése esetén.

Az Egyesült Államok július közepén vezetett be vízumkorlátozásokat száz nicaraguai vezetővel szemben, akik - Antony Blinken amerikai külügyminiszter közleménye szerint - "támogatták az Ortega-Murillo rezsim demokrácia és emberi jogok elleni támadásának előkészítését".

(MTI)