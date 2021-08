Külföld :: 2021. augusztus 6. 21:21 ::

Bekérették Afganisztán bécsi nagykövetét, miután az honfitársai hazatoloncálásának leállítását követelte

Bekérette az osztrák külügyminisztérium pénteken Afganisztán bécsi nagykövetét, miután Manizha Bakhtari reggel az Ö1 osztrák közszolgálati rádióban felszólította Ausztriát és Európa többi államát, hogy állítsák le, illetve októberig halasszák el a menekültstátuszt nem kapott afgán állampolgárok hazatoloncolását.

"Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a kitoloncoltakat fogadni tudjuk" - jelentette ki Bakhtari, utalva országa romló biztonsági helyzetére, amely a NATO csapatkivonások óta még csak rosszabbodott.

A kitoloncolások felfüggesztése nem jöhet szóba - hangsúlyozta az osztrák külügyminisztérium szóvivője, mindazonáltal konstruktívnak nevezte a nagykövettel folytatott beszélgetést, amelyen a belügyminisztérium is képviseltette magát.

A diplomata ezúttal is hangot adott annak a kérésének, hogy Európa folyamatosan értékelje ki az afgán biztonsági helyzetet, és ennek függvényében halassza el a kitoloncolásokat. Hangsúlyozta továbbá, hogy Afganisztán továbbra is tartja magát a megállapodásokhoz, amelyek a kiutasított állampolgárok visszafogadását is magukban foglalják.

Az osztrák belügyminisztérium szintén úgy foglalt állást, hogy az a két legutóbbi alkalom, amikor meghiúsult a kiutasítottak hazatoloncolása, egyedi esetként kezelendő, és nem áll szándékában a további kitoloncolások felfüggesztése. A belügyminisztérium, valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az afgán biztonsági helyzetet, de nem adja fel a kiutasított afgán állampolgárokra vonatkozó hazatelepítési terveit - hangsúlyozta a minisztériumi közlemény.