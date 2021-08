Külföld :: 2021. augusztus 22. 15:06 ::

Novemberben veszi a kalapját a svéd kormányfő

/Bővített hír./

Stefan Löfven svéd miniszterelnök bejelentette vasárnap, hogy novemberben lemond a kormányfői és a pártelnöki tisztségéről is.

Közölte sajtókonferenciáján, hogy erről már tájékoztatta az általa vezetett Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottságát és a jelölő bizottság vezetőjét is. Lövfen a szociáldemokraták november eleji kongresszusán távozik a pártelnöki tisztségéből, ebből kifolyólag pedig a miniszterelnöki posztról is lemond, amelyet 2014 óta tölt be.

"A jövő évi (szeptemberi) választáson a szociáldemokratákat már másvalaki fogja vezetni. Egyszer minden véget ér, és én a legjobb feltételeket szeretném nyújtani az utódomnak" - mondta Lövfen.

A politikus korábban azt mondta, hogy a jövő évi választás előtti kampányban is ő fogja vezetni a pártot.

"Idővel megérett a döntést. Tíz éven át voltam a párt elnöke, hét évig pedig miniszterelnök. Ezek fantasztikus évek volta, de mindennek eljön egyszer a vége" - fejtette ki ezúttal Lövfen.

A szociáldemokraták tisztújító kongresszusát november 3-7 között tartják, megválasztják a párt elnökét, aki felváltja majd Lövfent a miniszterelnöki tisztségben, ha a parlament is megszavazza.

Stefan Löfvent július 7-én választották meg ismét miniszterelnöknek, miután elegendő támogatást kapott a parlamentben, kilenc nappal azt követően, hogy bizalmatlansági szavazás után lemondott tisztségéről.

A Baloldali Párt és a Centrum Párt képviselői tartózkodtak a szavazáskor, míg a kormányfő pártja, a Szociáldemokrata Párt, a zöldek és néhány független képviselő Löfven mellett szavazott.

Löfven közölte, hogy a kétpárti kormánykoalíciót alakít a zöldekkel.

Löfven június 28-án jelentette be lemondását, miután egy héttel azelőtt elveszítette a radikális jobboldali Svéd Demokraták által ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt a parlamentben, és a rendelkezésére álló egy hét alatt nem sikerült megoldania a kormányválságot, amely a lakásbérleti díjak szabályozásának tervbe vett reformja miatt alakult ki.

A 64 éves szociáldemokrata Löfven 2014-ben lett miniszterelnök, a legutóbbi, 2018-as választások után a zöldekkel megalakított kisebbségi kormány élén állt, külső támogatásra szorulva.

Löfven lemondása után Andreas Norlén, a parlament elnöke a konzervatív Mérsékelt Párt vezetőjét, Ulf Kristerssont kérte fel kormányalakításra, aki azonban azt mondta, ehhez nem tudná megszerezni a szükséges parlamenti többséget.

Az új kormány megalakulásáig Lövfen továbbra is ügyvivő miniszterelnökként vezeti a kabinetet.

Svédországban a tervek szerint 2022. szeptember 11-én tartanak parlamenti választásokat.

(MTI)