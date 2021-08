Külföld :: 2021. augusztus 26. 07:16 ::

Nem lesz palesztin állam, Jeruzsálem csak a zsidóké, folytatódó telepépítések - az új izraeli kormányfő sem jobb Netanjahunál

Miniszterelnöksége idején Izrael nem annektál palesztin területeket Ciszjordániában, és nem engedi ott a Palesztin Állam megalakítását sem - jelentette ki Naftali Bennett izraeli kormányfő a The New York Times című amerikai újságnak Joe Biden amerikai elnökkel tervezett első kormányfői találkozója előtt.



Fotó: Ronen Zvulun/EPA

Bennett az amerikai lapnak elmondta, hogy kormánykoalíciójának bal- és jobboldali, valamint centrista pártokból álló összetétele azt jelenti, hogy jelenleg egyik irányba sem lehetségesek drasztikus diplomáciai lépések.

"Minden izraeli miniszterelnöke vagyok, és a közös nevezőt keresem, miként tudunk arra összpontosítani, amelyben mindannyian egyetértünk" - hangsúlyozta az izraeli kormányfő.

Bennett közölte, hogy tovább folytatja a Ciszjordániában található izraeli telepek építését azok "természetes növekedésének" megfelelően. Ez az izraeli közbeszédben annak biztosítását jelenti, hogy a már ott élők gyermekei is lakáshoz juthassanak szüleik közelében.

Az interjú egyetlen éles hangú kijelentése a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál szerint az volt, hogy Jeruzsálem csakis Izrael fővárosa lesz. Ez az álláspont szemben áll a palesztinok követelésével, ugyanis ők is ragaszkodnak Jeruzsálemhez jövendő államuk fővárosaként.

Ennél még az ultracionista Donald Trump előző amerikai elnök is mérsékeltebb álláspontot képviselt, amikor nem zárta ki, hogy Jeruzsálem egyik, a palesztin területeket Izraeltől elválasztó fal túloldalán található elővárosa, Abu Disz legyen a majdani Palesztina fővárosa, ahol a kilencvenes években már fel is építették a palesztin parlament azóta is üresen álló épületét.

"Jeruzsálem Izrael fővárosa" - szögezte le most Bennett. "Más népeknek nem fővárosa" - tette hozzá.

Bennett, elődjéhez, Benjamin Netanjahuhoz hasonlóan, ellenzi Biden törekvéseit az Iránnal kötendő újabb atomalkura, miután Trump 2018-ban kilépett a 2015-ben megszületett korábbi megállapodásból. Az izraeli kormányfő azonban kiemelte, hogy "feszültség fokozása nélkül" fejti ki majd a véleményét Bidennek ebben a kérdésben.

"Az észszerűen gondolkodó arab országokkal közösen térségbeli koalíciót kell építenünk, amely elhárítja és gátolja Irán terjeszkedését és uralomvágyát" - fogalmazott Bennett a The New York Timesnak.

Netanjahu előzőleg nyíltan szembeszegült a még Donald Trump megválasztása előtt az Egyesült Államokat irányító Barack Obama amerikai elnök kormányával, amely többhatalmi megállapodást kötött Iránnal. Netanjahu akkor, a republikánusok meghívására beszédet mondott az amerikai kongresszusban Obama iráni politikája ellen, s ezzel magára haragította az amerikai Demokrata Párt egy részét is.

Mostani interjújában Bennett leszögezte, hogy kerülni fogja az efféle konfliktusokat."Új módszereket kell találni a problémák kezelésére, nagyon realistának és pragmatikusnak kell lenni, és észszerűen kell viselkedni a barátokkal" - hangsúlyozta.

(MTI nyomán)