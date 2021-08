Külföld :: 2021. augusztus 27. 13:40 ::

Merkel elhalasztotta izraeli búcsúlátogatását - az újabb rangos zsidó kitüntetést majd később veszi át

Angela Merkel kancellársága utolsó napjaiban, pontosabban augusztus 28-án mindenképpen szeretett volna ellátogatni szeretett országába, Izraelbe, hogy találkozzon a hivatalába nemrégiben beiktatott Náftáli Bennett miniszterelnökkel, Jichák Herzog államfővel és Jáír Lápid külügyminiszterrel. Csakhogy a Kabulban végrehajtott gyilkos merénylet, illetve a Bundeswehr katonáinak folyamatban levő evakuálása miatt a szentföldi látogatást egyelőre ismeretlen időpontra kénytelen volt elhalasztani – írja az arte.tv/de és a Má’áriv.



Náftáli Bennett és Angela Merkel. Találkozójukra kicsit később kerül sor (fotó: Marc Israel Sellem)

Angela Merkel kancellári minőségében utolsó, búcsúlátogatása az előzetes tervek szerint szombaton este, szigorúan a sábbát kimenetele után kezdődött volna, és hétfőn ért volna véget. Csakhogy a várva várt vizitre - a berlini kormányszóvivő, Steffen Seibert bejelentése szerint - a Kabulban elkövetett öngyilkos kettős merénylet előidézte vészhelyzet, pontosabban az Afganisztánból szinte utolsóként távozó német katonák jelenléte miatt jelenleg nem kerülhet sor. Az Afganisztánból távozó Bundeswehr-katonák a tervek szerint pénteken délután érkeznek meg az alsó-szászországi Wunstorf városka katonai repülőterére.



A régi szép idők, amikor, 2014-ben Bibi mutatóujjának árnyéka Hitler-bajuszt rajzolt Mutti orra alá Jeruzsálemben (fotó: Marc Israel Sellem)

Az izraeli haditengerészetet hat darab, atomtöltetű robbanófejjel is felszerelhető rakéták indítására is alkalmas tengeralattjáróval megajándékozó Angela Merkel nagy jelentőséget tulajdonít a kancellárként utolsó, az afganisztáni fejlemények miatt azonban későbbi időpontra halasztott izraeli látogatásának. Mindenekelőtt megbeszélést kíván folytatni a nemrégen hivatalba lépett Náftáli Bennett izraeli kormányfővel, Jáír Lápid külügyminiszterrel és a szintén nemrégiben beiktatott Jichák Herzog államelnökkel. Merkel, aki már eddig is több mint ötven rangos izraeli és diaszpórabeli zsidó kitüntetésben részesült, a közelgő búcsúlátogatásán az 1924-ben alapított Haifai Technikai Egyetem (Technion) díszdoktorátusát is átveheti. A kancellár jeruzsálemi látogatásának elmaradhatatlan eseményeként ezúttal is elmegy, és koszorút helyez el a Jád Vásém Holokauszt Emlékmúzeumban.



A Bundeswehr katonái útban hazafelé Afganisztánból csütörtökön a taskenti repülőtéren (fotó: DPA)

Az Izrael-imádó Merkel még tegnap felhívta telefonon a jelenleg Amerikában tartózkodó Náftáli Bennett izraeli miniszterelnököt, és elmagyarázta neki, hogy szentföldi útját kénytelen elhalasztani az Afganisztánban kialakult vészhelyzet, illetve az ottani küldetésben résztvevő német katonák folyamatban levő evakuálása miatt. Náftáli Bennett a sajtónak elmondta: Merkel egyelőre nem tudja, hogy mikor kerül sor a most elhalasztott izraeli látogatására.

H. J. – Kuruc.info