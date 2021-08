Külföld, Rendőrbűnözés :: 2021. augusztus 27. 17:28 ::

Újabb szlovák rendőrfőkapitány ellen indított eljárást az ügyészség

Büntetőeljárást indított Peter Kovarík szlovák országos rendőrfőkapitány ellen csütörtökön a pozsonyi kerületi ügyészség hatalommal való visszaélés és igazságügyi eljárás akadályozása jogcímén - számolt be a szlovák média pénteken.

Az ügyészség az eljárást egy idén júliusban történt incidensre hivatkozva indította meg. Akkor a rendőrfőkapitány ideiglenesen meghiúsította, hogy a belügyminisztérium belső ellenőrzési hivatala (ÚIS) végrehajtson egy akciót a rendőrség egy speciális egységében, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségben (NAKA).

Az akció során az ÚIS három olyan úgynevezett "vezeklő tanút" akart őrizetbe venni, akik vallomásai alapján a NAKA több eljárást folytatott és folytat. Az ÚIS akcióját azzal indokolta, hogy szerintük a NAKA rendőrei esetleg befolyásolhatták a vezeklő tanúk vallomásait, ezért akarta inkább az ÚIS végrehajtani az őrizetbevételt. Az országos rendőrfőkapitány viszont az ÚIS akciójának meghiúsítását azzal indokolta, hogy - állítása szerint - az ÚIS nyomozótisztje az akció végrehajtásához nem rendelkezett megfelelő engedéllyel. Az őrizetbevételeket célzó akciót némi késéssel később sikerült végrehajtani, de a három személy közül akkor már csak egyet tudtak őrizetbe venni.

Kovaríkot időközben már ki is hallgatták a vele szemben indított eljárás keretében. Az országos rendőrfőkapitány az MTI-nek is eljutatott állásfoglalásában visszautasította a vele szemben felhozott vádakat, illetve közölte: panasszal élt az eljárás ellen, illetve elfogultságra hivatkozva óvást emelt a pozsonyi kerületi ügyészség valamennyi ügyészével szemben.

Az elmúlt közel egy évben a szlovák rendőrség több kiemelkedő - a sajtó által élénk figyelemmel kísért - korrupciós ügyben is kizárólag "vezeklő tanúk" - vagyis a bűnügyekben személyesen is érintett, ám a tanúskodásért cserébe engedményekre számító - vallomásaira hivatkozva vettek őrizetbe gyanúsítottakat. Ezt a módszert sok kritika érte a bűnüldöző szervek berkeiből is, de főként az ellenzéki pártok részéről, melyek képviselői több eset kapcsán is azt állították, hogy a "vezeklő tanúk" a nyomozás irányítóival egyeztetve célirányosan változtatják vallomásaikat.

Kovarík egy éven belül már a harmadik szlovák rendőrfőkapitány, aki ellen eljárás indul. Az előző két rendőrfőkapitányt, Tibor Gaspart és Milan Lucanskyt tavaly novemberben, illetve decemberben vették vizsgálati fogságba korrupciós vádakkal. Tibor Gaspar azóta is vizsgálati fogságban van, Milan Lucansky decemberben hivatalos közlés szerint közben öngyilkosságot követett el. A Lucansky halálának körülményeinek kivizsgálására indított vizsgálat mindmáig nem zárult le.

