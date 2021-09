Külföld :: 2021. szeptember 1. 06:52 ::

A venezuelai ellenzék stratégiát vált, részt vesz a helyhatósági választásokon

Több választás bojkottja után stratégiát váltott a venezuelai ellenzék, és bejelentette kedden, hogy részt vesz a novemberben esedékes regionális és helyhatósági választásokon.

A fő ellenzéki pártok alkotta, Juan Guaidó vezette, Egyesült Platform nevű szövetség közölte, hogy e döntésre hosszú és nehéz belső viták után jutott.

Igaz, a pártszövetségnek nemrég még nem is volt lehetősége indulni a választásokon, a központi választási bizottság csak június végén engedélyezte ezt. Ugyanis a legfelsőbb bíróság egy 2018-as döntése szerint az ellenzéki politikusok nem lehettek jelöltjei egyszerre pártjaiknak és a pártszövetségnek.

Az ellenzék bojkottálta a 2018-as elnökválasztást és a 2020-as parlamenti választásokat is, mert csalással vádolta a kormánypártot. A súlyos belpolitikai és gazdasági válság megoldása érdekében augusztus közepén Norvégia közvetítésével tárgyalások kezdődtek Mexikóvárosban a kormány és az ellenzék között. A tárgyalásokon több mint egy tucat más ország is képviseltette magát. Megfigyelők szerint már az is az ellenzék stratégiaváltását jelezte, hogy ismét hajlandók voltak tárgyalni a kormánnyal. Addig ugyanis azzal vádolták Nicolás Maduro elnököt, hogy a párbeszédet csak időnyerésre és a nemzetközi nyomás mérséklésére használja.

A tárgyalások következő fordulója néhány nap múlva lesz ismét Mexikóvárosban.

Az ellenzék már az első fordulóban szabad választásokat, a politikai foglyok szabadon engedését, a külföldi humanitárius segélyek és a koronavírus elleni vakcinák beengedését követelte, a kormány pedig a Venezuela elleni nemzetközi szankciók feloldását. Maduro azt állítja, hogy ezek a büntetőintézkedések okozzák az ország gazdasági nehézségeit.

A most következő tárgyalási fordulón a felek megállapodása szerint arról is szó lesz, hogy megfigyelőket hívnak a választásokra, hogy közösen akadályozzák meg az erőszakcselekményeket, kárpótolják az erőszak eddigi áldozatait.

(MTI)