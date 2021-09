Külföld :: 2021. szeptember 29. 21:26 ::

Oroszországban tovább bővült a külföldi ügynökök listája

Huszonkét embert vett fel a külföldi ügynökök nyilvántartásába szerdán az orosz igazságügyi minisztérium, köztük a Mediazona hírportál szerzőit, valamint a Golosz választó- és az OVD-Info tüntetővédelmi szervezet aktivistáit.

Az idegen ügynöknek minősítettek közé került Szergej Szmirnov, a Mediazona főszerkesztője, Pjotr Verzilov, és projekt kiadója. A legtöbb nyilvántartásba vett ember együttműködik a Golosz választásmegfigyelő csoporttal.

A külföldi ügynökként nyilvántartott nonprofit szervezetek listája most a Nyizsnyij Novgorod-i Német és Európai Kulturális Központtal és az Ivanovói Regionális Gendertanulmányok Központjával is bővült.

A Golosz már szerepelt a be nem jegyzett társadalmi szervezetek nyilvántartásában. Ide most bekerült az OVD-Info is.

Az idegen ügynöknek minősített tömegtájékoztatási eszközökről rendelkező törvényt 2017-ben fogadták el Oroszországban, miután az Egyesült Államokban ilyen minőségben kellett bejegyeztetnie magát az orosz állami finanszírozású RT America televíziónak. Az ebbe a körbe került médiumokra az idegen ügynöknek minősített nonprofit szervezetekre vonatkozó előírásokat terjesztették ki.

A szabályozás értelmében az idegen ügynöknek minősített jogi személyek kötelesek adatokat szolgáltatni vezetőségük személyi összetételéről és pénzeszközeik elköltéséről, az általuk előállított tartalmakon pedig kötelesek feltüntetni a hivatalos státusbesorolásukat.

(MTI)