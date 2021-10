Külföld :: 2021. október 8. 07:39 ::

"Átnevelt" ujgur munkásokat bérelt gyárába egy amerikai cég Kínában

Megállapodott a távirányítókat gyártó Universal Electronics amerikai cég a nyugat-kínai hszincsiang tartomány hatóságaival arról, hogy több száz, átnevelőtábort megjárt ujgur munkást szállítanak a dél-kínai Kuanghszi tartománybeli Csincsou városban lévő gyárába.

A termékeit a Sonynak, Samsungnak, LG-nek és Microsoftnak is értékesítő amerikai vállalat legalább 365 ujgur munkást rendelt be a gyár helyszínétől több ezer kilométerre fekvő, jelentős ujgur kisebbséggel bíró Hszincsiang tartományból.

A Reuters jelentése szerint a tartomány hatóságai bizonyos esetekben charterjáratokon szállították le a munkaerőt.

A hírügynökség megkérdezte az említett cégeket, hogy tudatában vannak-e annak, hogy feltételezhetően kényszermunkával készült termékeket vásárolnak a Universal Electronicstól. A Sony és az LG nem reagált, a Microsoft és a Samsung pedig azt állította, hogy nem tolerálják a kényszermunkát. Előbbi hozzátette, hogy 2016 óta nem áll üzleti kapcsolatban az amerikai vállalattal.

Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint a nyugat-kínai területen akár 1,8 milliót is elérheti azoknak az ujguroknak és más, muszlim vallású kisebbségekhez tartozó embereknek a száma, akiket a helyi kormányzat akaratuk ellenére átnevelőtáborokba zárt, és gyárakban vagy a földeken dolgoztat.

Tavaly júliusban emiatt 190 jogvédő szervezet bűnrészességgel vádolta meg a világ számos vezető divatcégét, amiért a kényszermunkáról szóló jelentések ellenére változatlanul együttműködnek hszincsiangi beszállítókkal. Kína a világ legnagyobb gyapottermelője, Hszincsiang pedig az ország teljes gyapottermelésének több mint 80 százalékát adja. A New York Times amerikai lap emellett júliusban arról számolt be, hogy a területen arcmaszkokat és más védőfelszereléseket is gyártanak külföldi piacokra.

