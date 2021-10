Külföld :: 2021. október 29. 14:04 ::

10 millió dollárt ítélt meg egy észak-karolinai bíróság egy neme és rassza miatt kirúgott fehér férfinak

10 millió dolláros (átszámítva több mint hárommilliárd forintos) kártérítést ítélt meg egy észak-karolinai bíróság annak a férfinak, akit állítása szerint azért rúgtak ki egy egészségügyi intézmény vezetőségéből, mert fehér férfi – számolt be az NBC News.

A michigani David Duvall marketing és kommunikációs alelnöki posztot töltött be a Novant Health Inc. nevű cégnél, amelyet 2019-ben perelt be, miután érdemi ok nélkül, a neme és a rassza miatt elbocsátották, mint fogalmazott,

a vezetői beosztások sokszínűségének előmozdítására irányuló szándékos kampány részeként.



David Duvall (kép forrása: Henry Ford Egészségügyi Rendszer)

A cég tagadta a vádakat. Azt állították, azért bocsátották el Duvallt, mert „nem volt megfelelő a teljesítménye”, illetve szerintük a kritikus feladatokat átruházta a beosztottakra. A Novant Health szóvivője egyben közölte, „nagyon csalódottak” az ítélet miatt, így fellebbezni fognak.

David Duvall 2013 óta dolgozott a cégnél, elbocsátása után elmondása szerint egy fekete és egy fehér nő váltotta fel a posztján. Luke Largess, Duvall ügyvédje az NBC Newsnak úgy nyilatkozott, hogy a férfit ráadásul néhány nappal a cégnél töltött ötéves évfordulója előtt bocsátották el, ami után nagyobb végkielégítés járt volna neki. Hozzátette, az ügy üzenete nem a „sokszínűség és a befogadás” elhagyása, hanem az, hogy a törvényesség keretei között járjanak el.

A bíróság ítélete kimondja, hogy David Duvall rassza és neme „motiváló tényező” volt az elbocsátásban.

(Index)