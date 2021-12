Külföld :: 2021. december 19. 09:41 ::

Száz fölött a Rai tájfun Fülöp-szigeteki áldozatainak száma

Egy Fülöp-szigeteki tartományi kormányzó vasárnap elmondta, hogy legkevesebb 63-an vesztették életüket a Rai tájfun pusztításában a térségben, és ezzel 112-re nőtt az ítéletidő halálos áldozatainak száma az országban.

Arthur Yap, az 1,2 millió lakosú Bohol tartomány kormányzója tájékoztatott: tíz embert eltűntként tartanak nyilván, tizenhárman pedig megsérültek. A tisztségviselő megjegyezte: az irányítása alá tartozó 48 polgármesterből csak 33-mal sikerült felvenni a kapcsolatot a távközlési fennakadások miatt, így a halottak száma várhatóan tovább növekszik majd.

Yap hangsúlyozta, hogy a légi felderítés alapján a Rai hatalmas és kiterjedt pusztítást végzett a tartományban. A hatóságok szerint a vihar 780 ezer embert érintett, közülük több mint 300 ezret evakuálni kellett.

A Fülöp-szigeteki hatóságok további 39 halálos áldozatról értesültek, a Dinagat-szigetek tisztségviselői pedig tíz halálesetről számoltak be, így jelenleg összesen legalább 112 áldozatról tudni az országban.

Rodrigo Duterte elnök szombaton a térségbe utazott, és negyvenmillió dollár értékű segélyt ígért.

A Rai tájfun péntek éjjel hagyta el az országot a Dél-kínai-tenger partjainál, miután átsöpört a Fülöp-szigetek déli és középső részén. A tájfunt kísérő szelek sebessége 195 kilométer per órát, a széllökéseké pedig a 270 kilométer per órát is elérte. Az elmúlt években ez volt az egyik erősebb szélvihar a Csendes-óceán és a Dél-kínai-tenger között fekvő délkelet-ázsiai szigeteken.

A Rai idén a tizenötödik trópusi vihar a Fülöp-szigeteken. Úgynevezett szupertájfunként tartják nyilván, azaz ereje megfelel a legmagasabb kategóriájú hurrikánénak az ötfokozatú Saffir-Simpson skálán. Évente körülbelül öt hasonló erejű trópusi vihar keletkezik világszerte.

A Fülöp-szigeteken évente körülbelül húsz tájfun söpör végig. Az eddigi legpusztítóbb a Haiyan volt, amely mintegy 6300 ember életét követelte 2013 novemberében, és több mint négymillióan kényszerültek elhagyni otthonukat.

A Fülöp-szigetek az egyik olyan ország, amelyet a legérzékenyebben érint az éghajlatváltozás, ráadásul az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, ahol a Föld szeizmikus és vulkáni tevékenységének 90 százaléka zajlik.

(MTI)