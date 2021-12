Külföld, Zsidóbűnözés :: 2021. december 21. 19:42 ::

Akár 70 évet is kaphat Epstein bűntársa

Az esküdtszék kedden folytatja Ghislaine Maxwell szexuális zaklatási perének megtárgyalását, miután három héten át tartott a tanúk, köztük azon nők vallomásának meghallgatása, akik azzal vádolták, hogy ő toborozta és készítette fel őket a Jeffrey Epsteinnel történt szexuális visszaélésekhez, amikor még kiskorúak voltak.

Az 59 éves Maxwellt azzal vádolják, hogy négy lányt kerített az öngyilkosságot elkövetett zsidó milliárdos számára 1994 és 2004 között. Maxwell ártatlannak vallotta magát hat rendbeli szexuális célú emberkereskedelmi és egyéb vádpontokban.

Záróbeszédében Laura Menninger, az alperes védőügyvédje Maxwellt "ártatlan nőnek" nevezte, és igyekezett képletesen minél távolabb tartani őt Epsteintől, aki 2019-ben lett öngyilkos a manhattani börtöncellájában, miközben a szexuális zaklatási perének megindulására várt.

Menninger azzal érvelt, hogy a vád Epstein korábbi cselekedetei miatt bűnbakként kezeli Maxwellt, aki Epstein korábbi barátnője és alkalmazottja volt.

A védelem azt is állította, hogy a négy vádló nő tanúvallomása nem hiteles, mert emlékeik az idővel elhalványultak, és csak a pénzszerzés motiválja őket az ügyészekkel történő együttműködésben. Mind a négy nő több millió dolláros kártérítést kapott az Epstein vagyonából működtetett, az áldozatok kárpótlásáért felelős alaptól.

A védelem záró felszólalására adott válaszként Maurene Comey helyettes államügyész azt kérte az esküdtszéktől, hogy pontosan "olyan veszélyes szexuális ragadozóként tekintsenek Maxwellre, amilyen valójában".

"Az az állítás, hogy Maxwellnek fogalma sem volt, mi történik, az abszurddal határos és nevetséges" - fogalmazott Comey, aki szerint a kiskorú áldozatok "Maxwell szemében hulladékok voltak". Hozzáfűzte: "a vádlott nem számított rá, hogy a kamaszlányok felnőtt nőkként hajlandók tanúvallomást tenni ebben a perben".

Alison Moe államügyész-helyettes a záróbeszédében azt hangsúlyozta, hogy Maxwell volt "a kulcsszereplő" abban a rendszerben, amelyet Epstein épített fel a kiskorú lányok szexuális kizsákmányolására."Ghislaine Maxwell veszélyes volt" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy "Maxwell és Epstein szörnyű bűntetteket követett el".

Moe rámutatott: a vádlott, aki Robert Maxwell néhai "brit" (pontosabban szintén zsidó) médiamogul lánya, azzal tudta fenntartani korábbi fényűző életmódját, hogy Epstein számára szexuálisan kihasználható lányokat kerített. Az ügyész bizonyítékul bankszámla-kivonatokat mutatott be, amelyek szerint Epstein az évek során 30 millió dollárt utalt át Maxwell részére.

Ghislaine Maxwell - akit 2020 júliusában tartóztattak le és többször is elutasították, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen - akár 70 év börtönbüntetést is kaphat, ha a per során ismertetett mind a hat vádpontban bűnösnek találják. Ezenkívül további kétrendbeli hamis tanúzással is vádolják, amelyeket külön peres eljárásban tárgyalnak.

(MTI nyomán)