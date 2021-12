Külföld, Holokamu :: 2021. december 23. 22:24 ::

A gazdasági nehézségekkel küzdő Erdogan kóser vacsorán látta vendégül a muszlim többségű országok vezető rabbijait

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán este kiadós, szigorúan kóser vacsorával vendégelte meg a muszlim többségű országok főrabbijait az ankarai elnöki palotában. A Mavi Marmara hajón 2010-ben véghezvitt izraeli gyilkolászás miatt Izraellel több mint egy évtizede hadilábon álló török elnök az utóbbi időben már több kísérletet is tett a zsidó állammal való kibékülésre, s most a muszlim országokban működő vezető rabbiknak igyekezett bizonygatni, hogy mennyire elítéli az antiszemitizmust, s kiválónak tartja az izraeli-török gazdasági kapcsolatokat. Még zsinagógaépítésre is utasítást adott az „észak-ciprusi” elnöknek – írja a middleeast.in-24.com és a Jedi’ot Áháronot.



Recep Tayyip Erdogan a rabbiktól kapott ajándékkal (videókép)

Az ankarai elnöki palotában Recep Tayyip Erdogan által összehívott nagy találkozón a többi között megjelent Kazahsztán, Azerbajdzsán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Irán, az Egyesült Arab Emírségek, Uganda, Nigéria, Albánia, Koszovó és „Észak-Ciprus” főrabbija. Tunézia és egy másik Maghreb ország, Marokkó főrabbija a koronavírus miatti utazási korlátozások miatt nem érkezett meg Törökországba. (Arról nincs hír, hogy a két nagy európai muszlim ország, Germanisztán és Gallisztán főrabbija végül is miért maradt távol a nagy szultán összehívta találkozóról – H. J.) A mintegy 100 ezer zsidót képviselő Iszlám Országok Rabbijainak Szervezetét közel három évvel ezelőtt hozták létre, s az 14 ország zsidóságát képviseli.



Erdogan, a főrabbik vendéglátója (fotó: AA Photo)

Izraeli hírmagyarázók szerint Recep Tayyip Erdogan komoly gazdasági gondokkal küzd, s a zsidóság iránti jóindulatát mutatva ezért hívta Ankarába a főrabbik szervezetének képviselőit. A török elnök az elnöki palotában többfogásos, szigorúan kóser, pazar vacsorát adott a muszlim országokból meghívott rabbiknak. Étkezés közben a szultán nem győzte bizonygatni, hogy mennyire elítéli az antiszemitizmus mindenfajta megnyilvánulását. Azt is mondta: Törökország, s személy szerint ő fölveszi a küzdelmet az antiszemitizmussal, akárcsak az iszlámfóbiával. Erdogan egyben emlékeztette a rabbikat arra, hogy Törökország is aláírta a holokauszttagadást tiltó, illetve a holokauszt iskolai oktatásáról szóló nemzetközi egyezményt.



Recep Tayyip Erdogan és vendégei az elnöki palotában (fotó: Twitter)

„A Törökország és Izrael, illetve a zsidók közti kapcsolat mindig is erős volt, s az is marad. Izrael és Törökország gazdasági kapcsolatai manapság erősebbek, mint valaha (sic!), s azok a jövőben csak erősödni fognak”, jelentette ki (nem kis túlzással – H. J.) Recep Tayyip Erdogan. Mandy Hitrik, az Iszlám Országok Rabbijai Szervezetének elnöke, az isztambuli askenázi zsidó hitközség rabbija a találkozó után a Jedi’ot Áháronotnak elmondta: „Erdogan igen szívélyes volt velünk, s erélyes szavakkal ítélte el az antiszemitizmust. Az elnök azt is mondta, hogy a holokauszt tagadása az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény”. Erdogan azt is hangsúlyozta a meghívottaknak, hogy „Izrael és Törökország kapcsolatainak normalizálása fontos, amelyre nemsokára sor kerül”.



A török elnök átveszi a rabbik ajándékát (fotó: Török Elnöki Palota)

A török megszállás alatti, magát „Észak-Ciprusi Török Köztársaságnak” nevező, s Ankarán kívül senki által el nem ismert ciprusi területen nincs zsinagóga, s az ott élő zsidók a Chabad égisze alatt egy magánházban, szinte titokban gyűlnek egybe istentiszteletre - panaszolta el Erdogánnak „Észak-Ciprus” főrabbija. A szultán erre valóságos bűvészmutatvánnyal kápráztatta el a rabbikat: azon nyomban, a találkozó helyszínéről telefonált „Észak-Ciprus” elnökének, Ersin Tatarnak: „Kellene nekünk terület zsinagógaépítéshez. Nem lehetséges ugyanis az, hogy az éppen nálam vendégeskedő észak-ciprusi főrabbinak ne legyen zsinagógája. Szerintem ez döbbenetes állapot”.

A bőkezű vacsora elköltése után Recep Tayyip Erdogan meghívott rabbi vendégei még az elnöki palotában elvégezték a közös a má’árív nevű esti imát. A fogadás végén a meghívott rabbik nevében Mandy Hitrik, az isztambuli askenázi zsidó közösség rabbija egy díszes hanuka-gyertyatartót ajándékozott a török elnöknek.

H. J. – Kuruc.info