Külföld, LMBTQP+ :: 2022. január 30. 15:58 ::

Szélsőjobb-bizottságosdit játszó muszlim perzsa és biszexuális buzivédő a német (?) Zöldek két új társelnöke

Az iráni származású Omid Nouripour és a 28 éves Ricarda Lang lett a német Zöldek két új társelnöke.

Új vezetőket választottak maguknak a német Zöldek, miután tavaly kormányra került pártjuk, s két eddigi társelnökük, Robert Habeck és Annalena Baerbock miniszterek lettek. (A gazdaság és klímvédelmi, illetve a külügyi tárca a két volt pártvezetőé, de további fontos kormánypozíciókat is kaptak, Anne Spiegel például a család-, idős-, nő- és ifjúságügyi miniszter lett - a szerk.)

A Zöldek két új társelnöke Omid Nouripour és Ricarda Lang lett.



A Zöldek azon ritka hely, ahol összefér az iszlám és szexuális deviancia

Nouripour 1975-ben született Iránban, a család 1988-ban vándorolt ki az NSZK-ba, ahol Frankfurtban telepedtek le. 1996-ban, érettségije évében lépett be a Zöldek pártjába. A mainzi egyetmen kezdett filológiát, politikatudományt és jogot hallgatni, de tanulmányait nem fejezte be. 2002-ben már a Zöldek elnökségi tagja lett, a pártban a „szélsőjobboldaliság-bizottság” tagja is volt. 2021-ben újra Bundestag-képviselőnek választották Frankfurtban. Nouripuor muszlim, a német mellett iráni állampolgár is, utóbbiről ő saját bevallása szerint lemondana, csak ez Iránban gyakorlatilag lehetetlen kérés.

A Zöldek másik új társelnöke Ricarda Lang, aki 1994-ben született Baden-Württembergben. Gyermekét egyedül nevelő anyától származik. 2012-ben elkezdte jogi tanulmányait Heidelbergben, ám azokat nem fejezte be. Tizennyolc évesen lépett be a Zöldek pártjába, ahol az ifjúsági tagozat egyik vezetője és szóvivője lett, ma a párt balszárnyának egyik képviselőjeként tartják őt számon. Lang az első vállaltan biszexuális képviselő a Bundestag történetében. Politikusként a társadalmi "igazságosság és a queerjogok" ügyét kívánja felkarolni.

(Mandiner nyomán)