Megszólaltak a kanadai szabadságkonvojhoz csatlakozott magyar kamionosok

A kanadai kamionosokról szólnak világszerte a hírek, akik a kötelező oltás ellen tiltakozva már több mint két hete blokád alatt tarják a fővárost. A Heti Napló stábja felkereste azokat a magyar kamionosokat, akik talán a legtöbbet tudják a blokádról, hiszen ők maguk is részt vesznek benne.

Január 15-én tették kötelezővé a Kanada és az Egyesült Államok között ingázó kamionosoknak a covid elleni védőoltást. Az új szabályok értelmében vakcina nélkül 2 hét karantén vár rájuk. Ebbe azonban nem tudott belenyugodni a kamionosok egy része. Egy kisebb tüntetés után fogták magukat, beültek a volán mögé és útnak indultak a főváros felé. Magyarországon nehéz elképzelni, hogy ez mit jelent. Itthon az ország jelenlegi területének legnyugatibb és legkeletibb települése között 525 km a távolság. A kanadai kamionosok nyolcszor ennyit, mintegy 4300 km-t tettek meg, míg Vancouverből Ottawába értek. Közben pedig rengeteg szimpatizáns csatlakozott hozzájuk. Voltak köztük kamionosok is, de traktorral, személyautóval is beálltak a menetbe. A kígyózó autósor január 29-re ért Ottawa belvárosába. A több tonnás monstrumok azóta egy tapodtat sem mozdultak el onnan. A főútvonalakat és mellékutakat lezárva bénítják meg a várost. A polgármester szükségállapotot rendelt el, a kanadai miniszterelnök pedig elmenekült.

Szabadságkonvoj. Így hívják a mozgalmukat a kamionosok. Hogy pontosan hányan vannak, azt nehéz megmondani. A rendőrség 1-2 ezer járműről beszélt az érkezésük napján, míg a tüntetők 50 000-re becsülték a teherautók számát.

Vajcs József is tagja a konvojnak. Családjával 1999. június 22-én költöztek ki Kanadába. Csőrös kamionjával naponta ingázik az Egyesült Államok és Kanada között, naponta 1000 km-t vezet, olykor elképesztő körülmények között. Január 29-e óta azonban behúzta a kéziféket. Ő is letáborozott az ottawai Parlament előtt. Arról beszélt a Heti Naplónak, hogy nem oltásellenes, kétszer beoltatta magát, azonban nem látják a fényt az alagút végén.

Ha a hivatalos statisztikákat nézzük, akkor érthetetlennek tűnik a kamionosok akciója. Kanada jelenleg a 7. helyen áll az átoltottsági világranglistán. A lakosság 85%-a kapott már legalább egy adag oltást. Az árufuvarozóknál még magasabb ez az arány. Nekik a 90 százalékuk be van oltva.

A sofőrök tiltakozása azonban csak kezdetben szólt a kötelező oltásról. Azóta már az összes járványügyi intézkedés eltörlését követelik. Sőt, a miniszterelnököt is lemondatnák. Hiába az elégedetlenkedő tömeg, a kormány úgy tűnik, nem lazít a járványügyi szigoron. Miután visszatért a városba, a kanadai miniszterelnök egy elfogadhatatlan nézeteket valló marginális kisebbségnek tagjainak nevezte a tüntetőket, akik ostrom alá vették a fővárost. Justin Trudeau a háborús emlékműnél bulizó tüntetőkről készült videókra és azokra a fotókra is hivatkozott, amelyek konföderációs és horogkeresztes zászlót lobogtató demonstrálókról készültek.

Azt, hogy szélsőséges nézeteket vallanak a kamionosok, Vajcs József és Sipos Barna szerint sem igaz.

István 2012 óta kamionsofőr Kanadában. Idén január 15-e óta viszont munkanélküli. Megpróbálkozott ugyan a belföldi fuvarozással, amihez nem kell oltás, de feleannyit keresett. Ezért inkább csatlakozott a tüntetéshez. A sofőr megmutatta, milyen a blokád helyszínen felállított sátor. A sátorban gyerekes családok beszélgettek és melegedtek a hősugárzónál. Nem csak kártya és társasjáték van, hanem élelmiszer- és ruharaktár is. Az ételt, a pokrócot és meleg ruhát is a helyiek adományozzák nekik, úgy, ahogyan az üzemanyagot is.

A benzineskannák a tüntetés jelképeivé váltak, ugyanis a rendőrök úgy akartak véget vetni a két hete tartó blokádnak, hogy elkobozták a sofőröktől az üzemanyagot. Sok kamionról még a kerekeket is leszedték, hogy jelezzék: egészen addig nem mozdulnak, amíg nem érik el a céljukat.

Amikor Barnával beszélt a Heti Napló stábja, csendes volt a wc-kkel és barbecue sütővel is felszerelt tábor, de nem mindig volt ez így. Kezdetben a tüntetők, hogy felhívják magukra a figyelmet, óriási zajt csaptak. 11 napon át, ha kellett, ha nem, nyomták a kamionok kürtjét. A dudálás abbamaradt, a blokád azonban átterjedt több kanadai nagyvárosra is, sőt a határokra is. A Detroitot Windsorral összekötő amerikai-kanadai határátkelő hídját is eltorlaszolták a kamionosok.

„A kamionosok lezárták a Kanada és az Egyesült Államok közötti egyik legfontosabb földi kapcsolatot, határátkelőt, ami napi 300 millió dolláros áruforgalmat bonyolít és már most zavarokat okoz például az autógyártásban. Ennek köszönhetően például a Ford autógyártó bejelentette, hogy csökkenti egyes autógyárakban a termelést”

– erről már Győri Lóránt beszélt. A szociológus az úgynevezett pandémiás fáradtságnak tulajdonítja a világszerte elterjedt blokádokat.

Nem csak a Ford, a General Motors, a Toyota és a Sellantis is alkatrészhiányra hivatkozva volt kénytelen csökkenteni a műszakokat. De nem csak a tüntetők próbálják nehéz helyzetbe hozni az államot. Egy ontariói bíróság csütörtökön befagyasztotta azt a pénzt, amit a tiltakozók számára adományoztak az emberek egy közösségi oldalon keresztül. Nem kevesebb mint 2,5 milliárd forintnak megfelelő kanadai dollár gyűlt össze a támogatásukra.

A szabadságkonvoj azonban robog tovább.

A kanadai kamionosokkal szolidarítva kamionosok tüntettek az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Ausztráliában is. Belgiumban és Franciaországban is szerettek volna hasonlót, de itt betiltották a megmozdulásokat. Eközben Magyarországon is útnak indult a szabadságkonvoj a Mogyoród-Budapest-útvonalon.

Egy biztos: a kanadai magyarok kitartanak. Azt mondják, addig maradnak, amíg minden járványügyi korlátozást fel nem old a kormány. Ehhez pedig hosszú távra rendezkedtek be.

Egy friss kutatás szerint a kanadai népesség 46%-a mondta azt, hogy ugyan nem mindenben értenek egyet a kamionosokkal, de a frusztrációjukat jogosnak tartják. A válaszadók 54 százaléka viszont azt mondta, hogy nem értenek egyet a tüntetőkkel és nem is szimpatizálnak velük.

A szabadságkonvojról készült összeállítás 19:04-től látható:

(ATV javítva)

