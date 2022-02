Függetlenségük elismerésére és katonai együttműködésre kérte hétfőn Vlagyimir Putyin orosz elnököt a két kelet-ukrajnai szakadár "népköztársaság". /Frissülő cikk./



Az egyeztetett felhívást az orosz televízióban ismertette a donyecki, illetve luhanszki "népköztársaság" vezetője, Denisz Pusilin és Leonyid Paszicsnik.

"Az ukrán rendszer, kötelezettségvállalásaival szembemenve, úgy döntött, hogy erővel oldja meg a konfliktust" - közölte Pusilin, a "nép nevében" felszólítva Oroszországot a függetlenség elismerésére és az Oroszország és Donyeck közötti együttműködésre, egyebek mellett katonai téren.

Paszicsnik Luhanszkból az orosz televíziónak nyilatkozva arra kérte Putyint, hogy "a köztársaság népének tömeges halálát elkerülendő" ismerje el a "Luhanszki Népköztársaság" szuverenitását és függetlenségét.

Az orosz alsóház február 15-én szavazott meg egy Putyinhoz intézett felhívást arról, hogy Oroszország ismerje el a nyolc éve orosz támogatással Kelet-Ukrajnában a kijevi hadsereg ellen harcoló területek függetlenségét.

Moszkva a Szovjetunió felbomlása után több volt tagköztársaságban is támogatott szakadár területeket, így a 2008-as grúziai villámháború után elismerte Dél-Oszétia és Abházia függetlenségét.

Frissítések: Sojgu: Ukrajna komoly erőket vont össze a szakadár régiók mentén

Ukrajna komoly erőket vont össze a Donyec-medencei szakadár régiók mentén, és lehetséges, hogy erővel próbálja visszafoglalni ezeket a területeket - tájékoztatta hétfőn Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter Vlagyimir Putyin elnököt a nemzetbiztonsági tanács ülésén.

Sojgu azt állította, hogy az ukrán kormánycsapatok fokozzák a szakadár luhanszki és donyecki "népköztársaságok" tüzérségi támadását.

A védelmi tárcavezető rendkívül veszélyesnek nevezte Volodimir Zelenszkij elnöknek azt a kijelentését, hogy vissza akarja állítani országának atomhatalmi státuszát.

Sojgu ezenfelül a luhanszki és donyecki szakadár területek elismerését sürgette, miután nem sokkal korábban az önhatalmúlag kikiáltott "népköztársaságok" függetlenségük elismerésére és katonai együttműködésre kérték Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Brit miniszterelnöki hivatal: már végrehajtják az inváziós tervet

A brit miniszterelnöki hivatal egyik szóvivője azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy a brit hírszerzés információi szerint Oroszország már megkezdte az inváziós terv végrehajtását.

Az általuk szerzett értesülésekből az látszik, hogy Oroszország inváziót fog indítani, és már meg is kezdték Putyin elnök tervének végrehajtását – mondta a szóvivő, hozzátéve: a valóságban már látják is annak a jeleit, hogy az oroszok mozgósítanak, és arra készülnek, hogy megindítsák az offenzívát.

Vasárnap egyébként ehhez hasonló nyilatkozatot tett az amerikai hírszerzés is, amely azt írta: az orosz egységparancsnokok már olyan konkrét parancsokat kaptak, amelyek egy invázió végrehajtására vonatkoznak. Ezeket már el is kezdték végrehajtani, ezt látni lehet az orosz csapatmozgásokon – közölték.

Putyin: még ma döntünk a szakadárokról

Az orosz elnök időközben már meg is tartotta a biztonsági tanács üléséhez kapcsolódó sajtótájékoztatóját. Vlagyimir Putyin azt mondta: még hétfőn döntenek arról, hogy elismerjék-e hivatalosan a két szakadár köztársaságot.

A tanács ülése még zajlik, de sajtóértesülések szerint több orosz vezető is azt mondta, hogy szerintük el kellene ismerni Donyecket és Luhanszkot.

Az orosz elnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: békét szeretnének, nem pedig háborút, miközben arra is emlékeztetett, hogy továbbra is biztonságpolitikai garanciákat szeretnének látni a NATO részéről. „Az utóbbi hónapokban, a múlt év vége óta komoly erőfeszítéseket tettünk arra a washingtoni és NATO-beli partnereinkkel, hogy végre megegyezzünk a biztonságpolitikai lépésekről és biztosítsuk a békés fejlődést országunkban. Ez a mi prioritásunk, nem a konfrontáció” – fogalmazott az orosz elnök, majd hozzátette:

Vlagyimir Putyin ezután azzal folytatta, hogy a nyugatiak szerint Ukrajnát „a konfrontáció eszközeként” használják Oroszország ellen, ami „komoly, nagy fenyegetést” jelent Moszkvára. Hangsúlyozta: ők mindig a békés megoldás hívei voltak, miközben az ukránok a hétvégén már két hadműveletet is indítottak Donyeck és Luhanszk ellen, hétfőn pedig a jelek szerint egy újabbal próbálkoztak.

Az ukrán fél mindeközben tagadta, hogy megtámadták volna az oroszokat vagy akár a szakadárokat. Dmitro Kuleba külügyminiszter Twitteren listába szedte azokat a hamis információkat, amelyeket az oroszok terjesztenek.

A külügyminiszter azt írta: az ukránok nem támadták meg Donyecket vagy Luhanszkot, nem küldtek szabotőröket vagy katonákat Oroszországba, nem bombázták lövegekkel az orosz területeket vagy határátkelőket, és a szakadár területek ellen sem hajtottak végre szabotázsakciókat. Ukrajna nem is tervez ilyen akciókat. Üzenjük az oroszoknak, hogy most már ideje leállni az álhírek gyártásával – írta Dmitro Kuleba.

Egy kis elszólás a rendkívüli ülésen: az egyik vezető már a szakadárok bekebelezéséről beszélt

A helyszínen lévő riporterek beszámolója szerint Szergej Nariskin orosz kémfőnök a biztonsági tanács ülésén már nem is a szakadár köztársaságok elismeréséről, hanem egyenesen a területek bekebelezéséről beszélt.

Az egyik riporter beszámolója szerint nagyjából az alábbi párbeszéd játszódott le közte és Vlagyimir Putyin között:

– Nariskin: Egyetértek, esélyt kell adnunk a Nyugatnak, és utána támogatni a függetlenségüket.

– Putyin: Tisztázzuk, támogatni fogja vagy támogatja ezt?

– Nariskin: Támogatom, hogy különleges státusza legyen a Donbásznak Oroszországon belül.

– Putyin: Most nem erről beszélünk, hanem a függetlenségük elismeréséről.

– Nariskin (némi szünet után): Igen.

