Külföld :: 2022. március 9. 12:48 ::

Ezer százalékkal emelkedett Oroszországban a VPN-ek iránti kereslet

Brutálisan nőtt a kereslet Oroszországban a VPN-ek iránt, miután az orosz kormány betiltott több közösségimédia-felületet, köztük a Twittert, a Youtube-ot és a Facebookot is. Az Axios írja, hogy egy nappal a Facebook betiltása után 1092 százalékkal nőtt Oroszországban a VPN-ek iránti kereslet.

A VPN a virtual private network rövidítése, és gyakorlatilag annyi a lényege, hogy elfedi a felhasználó földrajzi helyhez kötött IP-címét. Így VPN-t használva egy orosz felhasználó Oroszországból is el tudja érni a letiltott oldalakat.

Az egyik legnépszerűbb VPN-szolgáltató, a Surfshark 3500 százalékos forgalomnövekedést ért el az orosz invázió első napján, majd hasonló emelkedést érzékeltek a nyugati közösségi oldalak oroszországi betiltása után is. Hasonlóról számolt be a Proton és az ExpressVPN is.

Oroszországban egyébként legális a VPN-ek használata, de továbbra is törvényellenesnek számít betiltott felületeket látogatni. Az orosz kormány egyébként korábban már 15 különböző VPN-szolgáltatást betiltott. Az Axiosnak megszólaló szakértő szerint a kínai állami cenzúra miatt a VPN-szolgáltatók bármilyen autoriter rezsim ellen fel vannak készülve.

(Telex magyarítva)