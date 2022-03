Külföld :: 2022. március 20. 12:29 ::

Karneválozók közé hajtottak Belgiumban - féltucatnyi halott

Karneválozó tömegbe hajtott egy autó vasárnap reggel a dél-belgiumi Louviere városában, hatan meghaltak, több mint harmincan megsebesültek - közölte a város polgármestere, Jacques Gobert. Más korábbi értesülések még négy halálos áldozatról számoltak be.



A Deutsche Welle német műsorszolgáltató arról számolt be, hogy a halottak között gyerek is van, 12 sebesült állapota pedig súlyos. Egyelőre nem tudni, szándékos gázolás történt-e. A Le Soir című belga napilap azt írja, hogy az autó, amelyben két fiatal férfi ült, nagy sebességgel hajtott a tömegbe. A sofőr megpróbált elmenekülni, de a rendőrség rövid időn belül elfogta. A város polgármestere úgy nyilatkozott, hogy vészhelyzeti tervet hoztak létre, az érinett családok rendelkezésére bocsátották a városi sportcsarnokot, és az áldozatsegítő szolgálatot is aktiválták. A tett helyszínére a közeli Mons település nyomozati hatóságai már megérkeztek, az ügyészség a nap folyamán nyilatkozik a történtekről.



Kép forrása: Sky News

A tragédia körülményeit illetően a belga sajtóban az a hír terjed, hogy a gépkocsit a rendőrség üldözte. Jaques Gobert polgármester ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ezt egyelőre nem lehet pontosan tudni, a nyomozás folyamán derülnek csak ki részletek. A karnevál a történtek ellenére folytatódik - írta a Le Soir.

Kizárták a terrortámadás lehetőségét

A helyi rendőrség szóvivője kizárta a terrortámadás lehetőségét, de továbbra is vizsgálják az eset körülményeit – írja a BBC . „Ez egy tragikus baleset. Egy autó hajtott a tömegbe és a sofőr megpróbált elhajtani, de a rendőrök megállították. A sofőrt és az autó utasait letartóztatták” – mondta a szóvivő.

A belga belügyminiszter a Twitteren fejezte ki részvétét a halálos áldozatok hozzátartozóinak.

Diep medeleven met de familie en vrienden van de mensen die omgekomen en gewond zijn bij het incident vanochtend in Strépy. Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama. We volgen de situatie op de voet. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) March 20, 2022

„Hatalmas zajt hallottunk... és az autó szó szerint belement az emberekbe” – mondta a helyi RTL riportere, aki ott volt a karneválozók között. „Sosem gondoltam volna, hogy valaha életemben látok ilyet. Az egyik pillanatban még szólt a zene, mosolyogtak az emberek, 3 másodperccel később pedig sikoltoztak” – mondta a riporter.

Korábbi sajtóértesülések szerint az autó a rendőrök elől menekült, de ezt nem erősítették meg azóta sem.