Tényleges életfogytiglanra ítélték a brit parlamenti képviselőt meggyilkoló dupla Alit - a muszlim ügyet szolgálta

Tényleges életfogytiglani börtönre ítélt szerdán a londoni központi büntetőbíróság egy 26 éves férfit, aki tavaly meggyilkolta Sir David Amess parlamenti képviselőt.



Ali Ali, akiből szinte orvos lett, csak aztán az iszlám közbeszólt... már megint

A 69 esztendős, nős, ötgyermekes Amess, aki csaknem négy évtizedig volt a brit Konzervatív Párt alsóházi frakciójának tagja, októberben képviselői fogadóórát tartott délkelet-angliai választókörzetében, az Essex megyei Leigh-on-Sea kisvárosban, amikor a fiatal férfi, Ali Harbi Ali késsel rátámadt.

A vizsgálat alapján Ali kéttucatnyi szúrt sebet ejtett a parlamenti képviselőn, aki a gyors orvosi beavatkozás ellenére a helyszínen meghalt. A londoni illetőségű elkövetőt ugyancsak a helyszínen elfogták.



Ali ellen gyilkosság és terrorcselekmények előkészítése címén emelt vádat az angol-walesi főügyészség (Crown Prosecution Service, CPS) kiemelt bűncselekményekkel és terrorelhárítással foglalkozó ügyosztálya.

Alit a londoni központi büntetőbíróság - utcája után közkeletű nevén az Old Bailey - esküdtszéke hétfőn, alig több mint negyedórányi mérlegelés után bűnösnek mondta ki a CPS által megfogalmazott vádakban, és az eljáró bírói tanács szerdán szabadlábra helyezés lehetősége nélküli, életfogytig tartó börtönre ítélte.

Ali a tárgyaláson tagadta a terhére rótt gyilkossági vádat. Védekezésében "jogos bosszúnak" nevezte tettét, és közölte: azért választotta ki Sir David Amesst, mert a képviselő annak idején megszavazta, hogy a brit királyi légierő (RAF) légicsapásokat hajthasson végre szíriai célpontok ellen.

A tárgyaláson elhangzott az is, hogy Ali ugyanezen okból más alsóházi képviselők meggyilkolását is tervbe vette, és merényletet akart elkövetni Michael Gove kabinetminiszter, a Konzervatív Párt magas rangú tagja ellen is.

Ali elismerte, hogy Szíriába akart utazni és csatlakozni kívánt az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezethez, de ezt a szíriai háborús helyzet nem tette lehetővé, ezért úgy döntött, hogy Nagy-Britanniában szolgálja "a muszlim ügyet".

Ali Harbi Ali a dél-londoni Croydon kerületben született 1996-ban szomáliai család gyermekeként (tehát a libsik szerint ő már londoni angol - a szerk.), és eredetileg orvosnak készült (akárcsak a többi agysebész terrorista...).

Sir David Amess tavaly októberi képviselői fogadóórájára is azzal a hamis indokkal kért meghallgatási időpontot, hogy a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) dolgozójaként a környékre kíván költözni.

Amess meggyilkolása öt éven belül a második olyan halálos kimenetelű támadás volt Nagy-Britanniában, amelyet parlamenti képviselő ellen követtek el.

(MTI nyomán)

