Külföld :: 2022. április 21. 17:18 ::

Amerikai agytröszt: Oroszország a Száhel-övezetben erősíti jelenlétét

Oroszország igyekszik növelni befolyását és gazdasági együttműködési kapcsolatait a Száhel-övezetben, kihasználva a térségben kialakulóban lévő franciaellenes hangulatot - számolt be hírcsatornáján a közel-keleti kérdésekkel foglalkozó amerikai médiakutató intézet, a MEMRI csütörtökön.

A MEMRI (Middle East Media Research Institute) kutatóintézet szerint Oroszország, miután megszilárdította kapcsolatait a mali kormánnyal, most Burkina Faso új vezetőinek "kegyeit" keresi. A közelmúltban, 2022. január 24-én lezajlott puccsot követően az ország ideiglenes elnökének, Paul Henri Sandaogo Damiba alezredesnek több támogatója máris az Oroszországgal történő együttműködés megerősítésére és az ország Franciaországgal folytatott partnerségének megszakítására szólított fel.

Az amerikai kutatóintézet felidézi, hogy 2022. március 27-én a több mint 100 civil szervezetet tömörítő "Faso Lagam Taaba Zaka" koalíció a fővárosban, Ouagadougou-ban tüntetett, arra kérve az új kormányt, hogy fejlessze Oroszországgal a katonai és stratégiai együttműködését, amelynek fő célja a térségben tevékenykedő dzsihádista mozgalmak elleni fellépés lenne.

A demonstráció során Somaila Nana, a koalíció főtitkára kijelentette: a kormánynak diverzifikálnia kell partnereit a terrorizmus elleni küzdelemben, olyan országokkal szövetkezve, mint Oroszország, Kína és Észak-Korea. "Nem értünk egyet a külföldi erők, például francia katonai bázisok jelenlétével, mert eljátszották a bizalmunkat. Követeljük a gyarmati védelmi megállapodások felmondását" - idézte a politikust a MEMRI.

A tüntetés szervezői Burkina Faso ideiglenes elnökének, Damibának és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a fotóit ábrázoló plakátokat mutattak fel, ezzel is jelezve, hogy támogatják Damibát, sőt, a mali katonai juntát és annak vezetőjét, Assimi Goita ezredest is, aki a 2021. májusi puccs óta ideiglenes elnökként tevékenykedik.

Az eseményen a koalíció hangsúlyozta, hogy véget kell vetni a Franciaország vezette, dzsihadisták elleni Barkhane hadműveletnek, amely a Száhel-övezet öt országára, nevezetesen Burkina Fasóra, Csádra, Malira, Mauritániára és Nigerre terjed ki.

2022. április 10-én egy Ouagadougou-ban tartott konferencián, amelyen Burkina Faso biztonságáról tárgyaltak, a "Faso Lagam Taaba Zaka" koalíció főtitkára kijelentette: "csakis a hamis barátokkal való szakítás és külpolitikánk más horizontok felé való átirányítása garantálhatja számunkra a megbízható és őszinte partnereket ... valódi függetlenség elérése érdekében." Somaila Nana szerint Burkina Fasónak új partnerségre van szüksége Oroszországgal, Kínával vagy Kubával.

A MEMRI hosszasan idézte a Gazeta.ru orosz médiát is, amely több oroszországi szakértőt is megkérdezett az Oroszország és Burkina Faso közötti kapcsolatokról.

Natalja Piskunova a térségre szakosodott politológus, a Moszkvai Állami Egyetem docense kijelentette, hogy Maliban, Nigériában és Guineában már "meglehetősen nagy az orosz vállalatok jelenléte", és most Moszkva Burkina Fasóban is növeli jelenlétét.

Az orosz szakértő megemlítette Burkina Faso jelentőségét a transzszaharai autópálya fejlesztésében is. A projekt gondolata 1962-ben vetődött fel, és egyes szakaszait a hetvenes években meg is építették. Most viszont úgy tűnik, hogy csak kínai cégek érdeklődnek a projekt újjáélesztése és a beruházás iránt.

"Burkina Fasóban már régóta keresik a francia befolyás leépítésének lehetőségét, így a gyarmati múlttól mentes, nagy erőforrásokkal rendelkező szereplő megfelelő alternatívát jelenthet számukra" - vélekedett Natalja Piskunova, a Moszkvai Állami Egyetem Afrika-szakértője.

(MTI)