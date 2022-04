Külföld :: 2022. április 24. 13:18 ::

Ötmilliárd eurós értékben szereznek be amerikai helikoptereket a németek

Németország Chinook típusú nehéz szállítóhelikoptereket vásárol az amerikai Boeingtól - jelentette a Bild am Sonntag című német lap vasárnap.

A lap kormányzati forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy Berlin 60 darab CH-47F típusú Chinook helikoptert vásárol, mintegy ötmilliárd euró értékben.

A beszerzést abból a 100 milliárd dollár eurós különleges haderőfejlesztési alapból finanszírozzák, amelyet Olaf Scholz kancellár jelentett be az ukrajnai háború kezdete után.

A helikoptereket legkorábban 2025-2026-ban szállítja a Boeing. Az új gépek a csaknem 50 esztendős CH-53G típusú Lockheed Martin- helikoptereket váltják. A Bild am Sonntag információi szerint a német kormányzat tárgyalt a Lockheed Martin egyik, CH-53K King Stallion típusú nehéz helikopterszállítójának vásárlásáról is, de a Boeing helikopterei olcsóbbak, és a NATO-tagállamok többsége is a tandem-rotorelrendezésű kéthajtóműves Chinook helikoptereket használja, s a német kormány ezért döntött a Boeing ajánlata mellett.

A német védelmi minisztérium szóvivője ugyanakkor azt közölte a lappal, hogy még nem született végleges döntés a Boeing-helikopterek megvásárlásáról.

(MTI)