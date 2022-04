Külföld :: 2022. április 26. 12:25 ::

A brit Guardian véletlenül (?) beakasztotta a botot a Bucsa-propaganda küllői közé

A brit The Guardian akaratlanul is megcáfolta az Oroszország elleni jelenlegi információs háború egyik fő ideológiai vonalát egy ukrán hadművelet kapcsán. Az úgynevezett “bucsai mészárlásról” van szó, a helyi lakosok meggyilkolásának vádjáról, amelyet a kijevi sajtó szerint a településről visszavonuló orosz csapatok követtek el. A halottak testéről készült felvételeket a világmédia az orosz háborús bűncselekmények bizonyítékaként mutatta be.

A napokban a brit lap közzétette az áldozatok igazságügyi orvosi vizsgálatának eredményeit. "Az ukrán Bucsa város orosz megszállása során meghalt civilek tucatjait ölték meg apró fémnyilak, úgynevezett flechettek. Ezek az apró, 4-5 centiméteres tű alakú srapnelek a rakéta, illetve a lőszer testében kazettákban vannak, több ezer ilyen súlyos sebesülést okozó elem szétrepülhet egy robbanás során" - idézi a lap a törvényszéki szakértőket.

A flechettek egyik végén hegyes kis tű található. Ez az apró, de gyilkos fegyver gyalogsági repesz, amelyeket az első világháború idején kezdtek aktívan használni a harcoló felek. Egy lőszer vagy rakéta általában 8000-16 000 ilyen repeszt tartalmazhat. A lövés után a repeszek egy 300 X 100 méter nagyságú területen mindent “letarolnak”.

Az ilyen lőszereket a nemzetközi egyezmények nem tiltják, de a városokban való használatuk sérti a humanitárius jogot. A Guardian szakértői azt állítják, hogy az ilyen típusú elemeket a 122 milliméteres ZSH1 lövedékben használják. Ez a héj pedig illeszkedik a D-30-as tarackhoz, amely lövegek mind Oroszországban, mind Ukrajnában hadrendben vannak.

A cikk kapcsán azonban sok ellentmondás látott napvilágot. Először is, az orosz hadsereg nem használ ilyen típusú kazettákat ilyen repeszekkel. Itt az ukrán hírügynökségek ugyanazt a hibát követik el, mint a Kramatorski "Tocska-U" esetében.

Másodszor, kétséges, hogy az orosz hadsereg egy általa megszállt várost bombáz, hiszen ez nemcsak a helyi lakosokat, hanem az orosz katonai személyzetet is veszélyezteti.

A cikkben említett kazettás lövegek maradványait korábban többször kimutatták a donbasszi lövöldözések áldozatainak holttesteiben, használatukat először Szlavjanszk 2014-es ostroma idején jegyezték fel, amelyet a “tűzszüneti megállapodás koordinációjának és ellenőrzésének közös központja” többször is rögzített.

Nyilvánvalóan az írás brit újságban arra szolgál, hogy meggyőzze az olvasókat arról, “az oroszok képesek bármilyen szörnyűséget elkövetni Ukrajnában”. Korábban az ukrán fél azt állította, hogy Bucsa lakosait tarkón lőtték. Az orvosszakértők szerint a halottak a sérülései teljesen más jellegűek. Ehhez nem kell törvényszéki szakértőnek lenni, hiszen szabad szemmel is megállapítható. Látható továbbá a környezet károsodásának jellegéből, végül pedig a testek elhelyezkedéséből is.

Lehetséges, hogy a The Guardian írása nem csupán kiszivárgott információkkal rendelkező újságírók külön nyomozása, hanem tudatos cselekvés, amellyel London a saját céljai számára próbál nyomást gyakorolni Kijevre?