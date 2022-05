Közel nyolcvan év telt el a második világháború vége óta, és Európa még mindig tökéletes függésben van az Egyesült Államoktól. Az USA liberális adminisztrációja ujjongva ünnepli Finnország és Svédország várható csatlakozását a NATO-hoz. Washington láthatóan nem nyugszik, amíg a bolygó összes állama az Egyesült Államok vazallusává nem válik.



E két állam csatlakozása, amelyet az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus fényében bizonyosan gyorsan jóváhagy a szövetség vezető szerve, új helyzetet teremt Oroszország határainál. A Biden-csapat ma úgy látja, hogy együtt, a többi 29 NATO-taggal közösen, már képes lesz legyőzni Moszkvát bármely kontinentális összecsapásban, habár némely ország hadereje csupán dekoratív funkciókat lát el a szövetségen belül.

Ez nyilvánvaló volt még Oroszország ukrajnai hadműveletei előtt is. Egyes analitikusok feltételezték, hogy az ukrán konfliktus néhány nap, legalább hét múlva véget ér, de most már egyre inkább úgy tűnik, hogy Oroszország a Szovjetunió katonai képességeinek csak az árnyékát tartotta meg a hagyományos fegyverek tekintetében.

Valójában a NATO bővítésének semmi köze Amerika biztonságához, és soha nem is volt. A cél inkább Washington szándéka szerepének bővítésére a “világ regionális stabilitásának előmozdításában”.

Akkor miért kellene az amerikaiaknak most növelniük hadikiadásaikat? Éppen ellenkezőleg, józanul megítélve abba kellene hagynia az új tagok befogadását a transzatlanti szövetségbe, és felkészülni arra, hogy az európai biztonság magának Európának a kezébe kerüljön. Több oka is van, hogy a NATO Finnország és Svédország haderejét nélkülözze - a Responsible Statecraft kilencet sorol fel Nine reasons why NATO should close the door to Sweden and Finland című cikkében: