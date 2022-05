Barack Obama is együttérzését fejezte ki a 21 életet követelő texasi mészárlás kapcsán. Bár, az első fekete amerikai elnök megemlékezése érdekesre sikerült: „Miközben ma Uvalde gyermekeit gyászoljuk, időt kell szakítanunk arra, hogy felismerjük, hogy két év telt el azóta, hogy George Floydot egy rendőr térde alatt meggyilkolták.

Gyilkosságát követően aktivisták új generációja emelkedett fel, hogy dühüket szervezett akciókba öntsék, és mozgalmat indítottak, hogy felhívják a figyelmet a rendszerszintű rasszizmusra, valamint a büntető igazságszolgáltatás és a rendőrségi reform szükségességére” – írta az elnök a texasi iskolai mészárlás kapcsán.

