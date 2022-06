Külföld :: 2022. június 6. 19:22 ::

NYT: az oroszok szudáni aranyból finanszírozzák az ukrajnai háborút

Az orosz Wagner zsoldoscsoport által ellenőrzött szudáni aranybányákból pótolják Oroszországnak a nyugati szankciók miatt kieső bevételeit – írja a New York Times nyomán az Index.

Az amerikai lap riportja szerint a Szudánban kitermelt aranyat – pénzmosás és csempészet útján – arra használják, hogy pótolják Oroszország arany- és külföldi devizatartalékait.

A Wagner-csoport 2017-ben jelent meg Szudánban, azt követően, hogy Vlagyimir Putyin Omar Hasszan al-Basir szudáni elnökkel találkozott Szocsiban. A szudáni politikus hatalma akkor meggyengült, így a katonai segítségért cserébe felajánlotta Putyinnak az ország nyersanyagtartalékait, valamint kikötőit. Nem sokkal a találkozó után be is jegyezték az orosz vezetésű Meroe Gold nevű céget, valamint meg is jelentek az orosz katonák az országban.