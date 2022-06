Miközben a vezetők a németországi Münchenben találkoztak a G7-ek legutóbbi csúcstalálkozójára, Biden a Twitteren megerősítette a közelgő tilalomról szóló korábbi híreket.

"Az Egyesült Államok példátlan költségeket rótt Putyinra, hogy megtagadja tőle az Ukrajna elleni háborújának finanszírozásához szükséges bevételeket" - írta Biden. "A G7-ek közösen be fogják jelenteni, hogy betiltjuk az orosz arany importját, amely egy olyan fontos exportcikk, amely több tízmilliárd dollárt hoz Oroszországnak."

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.