Sírhat a buzilobbi

Nem ez az első alkalom, hogy alaposabban visszatérünk egy-egy olyan hírhez, amelyek először a Heti progresszió egy korábbi részében kaptak helyet. Ezúttal egy majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtti történetet veszünk elő, amellyel kapcsolatban nemrégiben született bírósági ítélet. Egyúttal válaszokat kapunk azokra a kérdésekre is, amelyeket anno az üggyel kapcsolatban feltettem.

A még mindig "csilingelő nevű" Isimemen David Etute arról vált ismertté tavaly június elején, hogy szó szerint agyonvert egy homoszexuális férfit, Jerry Smith-t, miután az átverte a Tinder nevű társkereső oldalon.



Isimemen David "Isi" Etute a virginiai Christiansburg Montgomery megyei bíróságán 2022. május 27-én, pénteken, az ítélethirdetés napján (fotók: The Roanoke Times / Matt Gentry)

Utóbb kiderült, hogy az "Angie" nevű nő, akivel korábban Isimemen találkozott, szintén ez a férfi volt. Etute a vallomása és ügyvédje szerint azért tért vissza a férfi lakásába, mert a korábbi találkozón való orális szex után úgy gondolta, hogy "valami nincs rendben", és vissza akart térni, hogy ellenőrizze sötét gyanúját, miszerint "Angie" valójában nem nő volt. Mikor ez beigazolódott, Etute agyonverte a buzi Smith-t.

Tavaly a következő gondolatot intéztem a történtekhez: "Azt egyelőre nem tudni, hogy a nagy dilemma közepette a BLM bevédi-e majd a négert, mint ahogy azt sem, hogy LMBTQ-közösségek részéről lesz-e "homofóbiát kiáltó" rendezvénysorozat az áldozat emlékére."

Utóbbiról nem tudni, előbbi pedig – ha nem is közvetlenül a BLM miatt – mára már valóság. A most 19 éves Isimemen David "Isi" Etute-t, a Virginia Tech korábbi amerikaifutball-játékosát minden vád alól felmentették a gyilkossággal kapcsolatban. Az ítélet kihirdetésekor "Isi" apja összeesett, anyja zokogott, a vádlott pedig ügyvédjét, a 36 éve praktizáló Jimmy Turkot (akinek családja szoros kapcsolatot ápolt az Etute családdal a per során) medveölelésbe fogta örömében.



Nagy az öröm. Isimemen David Etute a felmentést követően megöleli ügyvédjét, Jimmy Turkot

Az ítélethirdetés percei, a vád és a védelem főbb érvei és ellenérvei itt olvashatók. A védelem kulcsszavai a "szexuális átverés" és az "önvédelem" voltak, mivel az agyonvert férfi párnája alatt egy kést találtak, amiért Smith a szóváltás idején nyúlni akart, habár Etute a letartóztatását követően ezt még egyáltalán nem említette meg 2021-ben.

Ennek ellenére a bíró kizárta a tavaly megalkotott utasítást a "gay panic defense" jelenség ellen, amely azt részletezi, hogy más szexuális irányultságának, nemi identitásának kitudódása után való erőszakos reakció nem lehet indok vagy elfogadható érv.

Az eset kapcsán érdemes eljátszani a gondolattal, hogy az esküdtszék vajon akkor is felmentette-e volna a 19 éves sportjátékost, ha nem vág bűnbánó arcot, és nem fekete? Hivatalosan a BLM-mozgalomnak nincs köze Etute ítéletéhez, de az ország atmoszférájában, közgondolkodásában mély nyomot hagyott a feketék mozgalma. Másik részről azonban nem ez az első ítélet, ahol fiatalok önvédelmével kapcsolatban felmentés születik, gondoljunk csak Kyle Rittenhouse esetére , pedig ő fehér volt, ráadásul tüntető antifákat lőtt le önvédelemből.



Nichelle és David Etute, Isimemen szülei imádkoznak, miközben megkezdődik az esküdtszéki tanácskozás 2022. május 27-én

"Isi" esetében ismét a "védett állat lelegeli a védett növényt" szituációval állunk szemben, ahol közvetett módon az LMBTQ-lobbi és a BLM-mozgalom mérte össze az erejét, s ez a megállapítás még akkor is helytálló, ha közvetlenül egyik lobbi sem vett részt sem a vádlók, sem a védelem oldalán. A történelem során már többször előfordult, hogy egy per azért kapott nagyobb visszhangot és publicitást, mert illeszkedett az adott korszak politikai légkörébe, aktuális sorskérdéseibe. Etute tárgyalása is beleillik ebbe a képbe, noha az emberiség történetének "nagy pereitől" persze fényévekkel elmarad. Mindezekkel együtt – hiába beszélünk egy bizonyára erőszakos, fekete futballistáról – is nehéz egyértelműen pálcát törni felette, mivel Smith tette eléggé gyomorforgató volt, különösen, ha a késes rész is igaznak bizonyult. Valószínűleg ő maga sem számított rá, hogy brutálisan megtapossák és agyonverik (az ügyész szerint saját vérét lélegezte be, majd köpte fel), de hát így jár az, aki nőnek adja ki magát, hogy orálisan kényeztessen egy fekete amerikaifoci-játékost.

