Külföld :: 2022. július 12. 21:27 ::

Putyin Iránba látogat - Amerika és az EU ostoba szankciói összehozzák Moszkvát és Teheránt

Washington és az Európai Unió eszetlen Oroszország-, illetve Irán-ellenes gazdasági és politikai szankció a közös érdekek mentén összehozza Moszkvát és Teheránt. Amint arról legutóbb mi is beszámoltunk, amerikai értesülés szerint Oroszország az Ukrajna elleni háborújához pilóta nélküli támadó harci repülőket kért Irántól, majd ma délelőtt Teheránban bejelentették, hogy a jövő héten Iránba látogat Vlagyimir Putyin orosz elnök. Közben, korábban Moszkva és Teherán már több fontos gazdasági jellegű szerződést is aláírt – írja az IRNA, az Iráni Iszlám Köztársaság Hírügynöksége.



Ebráhím Ráíszí iráni és Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában 2022. január 18-án (fotó: IRNA)

Miután Jake Sullivan, Joe Biden amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója tegnap közölte, hogy Oroszország támadó jellegű pilóta nélküli harci repülőket (drónokat) kért Irántól, Teheránban röviddel ezelőtt bejelentették: Vlagyimir Putyin orosz elnök a jövő héten az Iráni Iszlám Köztársaság fővárosába látogat. A hírt az IRNA iráni hírügynökséggel közlő Mohammadrezá Pour-Ebráhímí, az iráni parlament gazdasági bizottságának elnöke elmondta: Putyin látogatásának legfőbb célja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok erősítése.

Pour-Ebráhímí az orosz elnök várható teheráni látogatásának bejelentésekor a hírhez hozzáfűzte: Ebráhím Ráíszí iráni elnök legutóbbi, 2022. január 18-ai moszkvai útján is jó, mindkét ország számára előnyös gazdasági megállapodások születtek, s remélhetőleg Putyin jövő heti látogatása is hasonló eredménnyel végződik. Az iráni politikus egyben hangsúlyozta: Teherán számára fontos a Moszkvával való gazdasági együttműködés, főleg annak tudatában, hogy az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok az ukrajnai háború ürügyén szankciókat vezetett be Oroszország ellen. (Izraeli érdekek védelmében pedig Washington vezetett be szankciókat Teherán ellen – H. J.)



Egy iráni drónhangárban (fotó: AFP)

Tíz nappal ezelőtt, tehát a Putyin teheráni látogatását bejelentő hírt megelőzően az iráni állami hírügynökségek közölték, hogy Oroszország segítséget nyújt Iránnak az indiai Bombayból (Mumbai) kiinduló és az oroszországi Szentpéterváron végződő Észak-déli Kereskedelmi Tranzitfolyosó kiépítésének befejezéséhez. Az oroszok és az irániak egyaránt hangsúlyozzák, hogy ez az útvonal fontos szerepet tölt be az eurázsiai kereskedelem lebonyolításában.

Szergej Miluskin, az oroszországi Asztrahán Lótusz nevű különleges gazdasági övezetének főigazgatója teheráni tárgyalásai után, július 2-án az IRNA hírügynökségnek elmondta: A nemzetközi gazdasági és személyforgalmat lebonyolító folyosók, kiváltképpen az Iránt átszelő Észak-déli Kereskedelmi Folyosó fontos szerepet játszanak az Oroszország és Irán közötti kereskedelmi kapcsolatok kibővítésében. A tranzitfolyosó befejezése után Moszkva és Teherán a logisztikai láncok megváltoztatásával sok pénzt és időt takaríthat meg a két ország közötti kereskedelem lebonyolítása folyamán. Nem beszélve arról, hogy a jól kiépített tranzitút vonzza majd a szomszédos országokból érkező áruforgalmat is.



Szergej Miluskin Teheránban tárgyal 2022. július 2-án (fotó: IRNA)

Az IRNA hírügynökség megjegyzi, hogy az indiai, iráni és az orosz közlekedési miniszter Szentpéterváron már 2000-ben aláírta a Nemzetközi Észak-déli Tranzitfolyosó kiépítéséről szóló egyezményt, ám annak megvalósítására a különböző nemzetközi események miatt eddig nem kerülhetett sor. A tranzitfolyosó teljes megépítése után az áruszállítás Oroszországból Indiába 40 napról 20 napra csökken, illetve 35 százalékkal csökken a szállítási költség. Az Indiából (Mumbai kikötőjéből) tengeri úton kiinduló kereskedelmi tranzitút szárazföldi, iráni szakasza az Ománi-öböl partján levő Bandar Csábáhárban (Csábáhár kikötő) és a Hormuzi-szorosban levő Bandar ’Abbász kikötővárosban folytatódik. A két dél-iráni kikötőn kívül a Kaszpi-tenger melléki országokból érkező áruk az észak-iráni Ámírábád, Ánzáli és Ásztárá kikötővárosokban kapcsolódnak rá a tranzitfolyosóra.



Az Iránt átszelő Észak-déli Kereskedelmi Tranzitfolyosó (pirossal jelölve)

A mellékelt térképen piros vonal jelzi az oroszok segítségével megépülő, az indiai Mumbaiból kiinduló és az orosz Szentpéterváron véget érő Nemzetközi Észak-déli Tranzitfolyosó útvonalát. A térképen módosított arab betűkkel, perzsául írt városok, délről északra haladva a következők: Mumbai, Bandar ’Abbász, Baku, Asztrahán, Moszkva és Szentpétervár. A Nemzetközi Észak-déli Tranzitfolyosó útvonalát össze lehet vetni a térképen kékkel jelölt, jóval hosszabb, Mumbaiból kiinduló, majd az Indiai-óceánon, a Vörös-tengeren, az Atlanti-óceánon és Balti-tengeren haladó, és Szentpéterváron végződő jelenlegi kereskedelmi útvonallal.

H. J. – Kuruc.info