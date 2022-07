Külföld :: 2022. július 23. 06:55 ::

Illetékesnek nyilvánította magát a Nemzetközi Bíróság a Mianmart népirtással vádoló beadvány ügyében

Illetékesnek nyilvánította magát a hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság a Mianmart népirtással vádoló gambiai beadvány ügyében - jelentette be pénteken a testület bírói kollégiumának elnöke.

Joan Donoghue tájékoztatóján kiemelte: az ENSZ ellenőrzése alatt álló bíróság nem adott helyt Mianmar beadványának, amelyben arra kérte, hogy utasítsa el Gambia ellene benyújtott keresetét.

A nyugat-afrikai állam még 2019-ben perelte be Mianmart, arra hívatkozva, hogy a buddhista többségű országban népirtást követtek el a muszlim kisebbség ellen.

A bíróság szerint illetékességét leginkább az támasztja alá, hogy az ENSZ különböző fórumain már 2018 óta valós nézeteltérés mutatkozott a két ország között az üggyel kapcsolatos állásfoglalásaikban. Gambia ezenfelül önálló államként és a bíróság részeseként, illetve a konvenció aláírójaként is jogosult arra, hogy önálló keresetben vesse fel Mianmar felelősségét.

Gambia azután nyújtotta be feljelentését, hogy az iszlám vallású rohingja kisebbség tagjai százezrével voltak kénytelenek elmenekülni Mianmarból a kormányhadsereg és a hozzá kapcsolódó buddhista milíciák műveletei elől. A tanúvallomások szerint erőszakkal kényszerítették lakóhelyük elhagyására a rohingjákat, továbbá gyilkosságokat, nemi erőszakot és szándékos gyújtogatásokat is elkövettek. Az üldöztetés következtében mintegy 850 ezer rohingja él ma is menekülttáborokban a szomszédos Bangladesben, 600 ezren pedig Mianmaron belül kerestek menedéket.

Gambia és a rohingják egy képviselője üdvözölte a pénteki döntést, a mianmari vezetést képviselő tábornok pedig azt mondta, türelmetlenül várják, hogy megvédhessék országukat a bíróság előtt.

(MTI)