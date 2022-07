Külföld :: 2022. július 24. 22:02 ::

Ki akarta rúgni a fehér tanárokat egy New York-i iskola néger igazgatónője

A New York-i Jogi és Közszolgálati Középiskola néger igazgatónőjét azzal vádolják, hogy ki akarta rúgni az iskola valamennyi fehér dolgozóját, ami katasztrófához vezetett.

Az iskola tanulói szerint Paula Lev igazgatónő vezetése alatt "nyomorúságossá" vált az életük. Hozzátették, hogy az oktatás színvonala is jelentősen romlott. Az igazgatónő ugyanis a „sokszínűség jegyében” tapasztalt szakemberek helyett alulkvalifikált emberekkel töltötte fel a tanári kart.



Paula Lev igazgatónő

A diákok egy petíciót is benyújtottak, amelyben azt írják, hogy Lev néhány új alkalmazottja „szuper alulképzett", és hogy „tudásuk hiánya" hatással van a diákok tanulmányaira. A petíció arra is hivatkozik, hogy a tanulók félnek az órákra járni a „veszélyes" környezet miatt, amelyet az „elképesztő számú verekedés, az állandó vitatkozás és a helytelen adminisztratív intézkedések" okoznak.

Lev ellen már korábban is zajlott vizsgálat. Tavaly ugyanis azt mondta: „meg fog szabadulni ezektől a fehér tanároktól, akik semmit sem tesznek a közösségünk gyerekeiért". A panasz most New York állam emberi jogi részlege elé kerül - írja a Daily Mail, melyet az Alapjogokért Központ szemlézett.