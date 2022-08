Vlagyimir Putyin orosz elnök óriási katasztrófa veszélyére figyelmeztette francia hivatali partnerét, Emmanuel Macront pénteken amiatt, hogy az ukrán erők folyamatosan ostromolják az orosz ellenőrzés alá került zaporizzsjai atomerőművet - közölte a Kreml sajtószolgálata.

"Megvitatták az Ukrajna körül kialakult helyzet különböző vetületeit. Vlagyimir Putyin különösen arra hívta fel a figyelmet: óriási katasztrófa veszélyével fenyeget az, hogy ukrán katonák módszeresen lövik a zaporizzsjai atomerőmű területét, mert ez nagy területek sugárszennyezéséhez vezethet" - írta a Kreml a két vezető telefonbeszélgetéséről beszámolva.

Putyin és Macron egyetértett abban, hogy mielőbb meg kell szervezni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) küldöttségének helyszíni látogatását a tényleges körülmények feltárása végett. "Orosz részről megerősítették, hogy minden szükséges támogatást megadnak az ügynökség szakértőinek" - tette hozzá az elnöki hivatal.

Moszkva és Kijev egymást vádolja Európa legnagyobb nukleáris létesítményének lövetésével, amelynek hat reaktora közül jelenleg csak kettő működik.

Putyin felhívta francia hivatali partnerének figyelmét arra is, hogy Oroszország meghívta az ENSZ Titkárságának és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) a szakértőit Olenivka városába, ahol július 29-én egy rakétacsapásban sok ukrán hadifogoly életét vesztette a helyi vizsgálati fogházban. Igor Konasenkov altábornagy, katonai szóvivő korábban azt állította, hogy a támadást az ukrán erők hajtották végre az Egyesült Államoktól kapott HIMARS rakétasorozatvető rendszerrel.

Az Elysée-palota kezdeményezte telefonbeszélgetés során Putyin ezen felül nehezményezte, hogy továbbra is akadályokba ütközik az orosz élelmiszer- és műtrágyaexport.

Erdogan is újabb Csernobil miatt aggódik

„Aggodalmunkat fejeztük ki a zaporozzsjai atomerőmű körül zajló harcok miatt. Nem akarunk átélni egy újabb Csernobilt“ – mondta Erdogan, miután megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és António Guterres ENSZ-főtitkárral. Erdogan alig két héttel azután utazott Lvivbe, hogy Szocsiban találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ahol a gazdasági együttműködés megerősítéséről tárgyaltak. Csütörtökön azonban a török ​​vezető az AFP szerint kijelentette, hogy a NATO-tag Törökország továbbra is határozottan Ukrajna oldalán áll, és folytatja a diplomáciai erőfeszítéseket a harcok befejezésére. „Továbbra is törekszünk arra, hogy megoldást találjunk, addig is ukrán barátaink oldalán állunk“ – közölte Erdogan az újságírók előtt.