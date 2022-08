Külföld :: 2022. augusztus 21. 11:53 ::

Zelenszkij éberségre szólít fel, mert Oroszország "valami különösen ördögire" készül

Az elnök éberségre szólítja fel az ukránokat a szovjet uralomtól való függetlenség ünnepe alkalmából, Harkivban meghosszabbítják a kijárási tilalmat a feszültségek fokozódása miatt − közölte a The Guardian nyomán a Mandiner.



Nyugaton pontosan úgy látják Putyint, ahogy Zelenszkij szeretné (grafika: Ben Jennings / The Guardian)

Zelenszkij szombaton szokásos esti videóbeszédében azt mondta, hogy az ukránok nem engedhetik meg Moszkvának, hogy „elkeseredést és félelmet terjesszen” közöttük a szovjet uralomtól való függetlenség 31. évfordulója alkalmából.

Mindannyiunknak tudatában kell lennünk annak, hogy ezen a héten Oroszország megpróbálhat valami különösen gonosz, valami különösen ördögi dolgot tenni

− mondta Zelenszkij az augusztus 24-i évforduló előtt, amely napra pontosan fél évvel azutánra esik, hogy Oroszország teljes körű inváziót kezdett Ukrajnában.

A Mandiner egy külön cikkben Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő Facebook-bejegyzését is szemlézte:

"Eszkalálódas esetén a tét nem Ukrajna, hanem az egész északi félteke"

Aleksandr Dugin lányát állítólag felrobbantották Moszkva mellett, meghalt. Dugin, bar szerintem nem fél, hanem teljesen őrült, es nem áll közel a Kreml-hez igazan, szimbólum. Ha igaz hogy a lányát megöltek, kemény, meg akkor is, ha Ukrajnának semmi köze hozza. Az orosz nacionalisták mindenképpen Ukrajnán akarjak majd leverni....ha igaz...

A krimi támadások viszont megerősítettek es az Enerhodar atomerőmű elleni akciók is ukránok. Katonai értelmük csekély, de rendkívül provokálóak és a Krím esetében megalázóak. Ukrán részről nem kizárt, hogy valami nagyon durva orosz ellencsapást akarnak kiprovokálni, ami után azt remélhetik hogy meg több fegyvert vagy esetleg közvetlen nyugati beavatkozást kapnak. Egy kétségbeesett helyzetben lévő, megtámadott ország részéről persze akar logikus is lehet bármit megtenni a NATO bevonásáért, de a veszély óriási. Ebből a nyugatnak ki kell maradnia, bármilyen erkölcsi nyomás is jön, mert eszkalálódas eseteén a tét nem Ukrajna, hanem az egész északi félteke, az emberiség nagyobbik fele.