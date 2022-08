Külföld :: 2022. augusztus 24. 17:19 ::

A bukott brit miniszterelnök szinte már hazajár Kijevbe - és szerinte is meg fogja nyerni a háborút Ukrajna

Boris Johnson brit miniszterelnök előzetes bejelentés nélkül szerdán, Ukrajna függetlenségének napján ismét Kijevbe látogatott - hozta nyilvánosságra a Jevropejszka Pravda.

A hírportál hozzáfűzte, hogy Johnson már harmadjára látogatott el az ukrán fővárosba az Oroszország által elindított háború február 24-i kezdete óta. "Mindannyiunk számára fontos az, ami most Ukrajnában történik. Ezért vagyok ma Kijevben. Ezért támogatja az Egyesült Királyság továbbra is ukrán barátainkat. Hiszem, hogy Ukrajna meg tudja nyerni és meg is fogja nyerni ezt a háborút" - írta a brit miniszterelnök a Twitteren.

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök örömmel üdvözölte Johnsont a függetlenség napján Kijevben. "Boris, köszönjük hazánk megalkuvás nélküli támogatását a teljes körű orosz agresszió első napjaitól, Ukrajna érdekeinek kitartó védelmét a nemzetközi porondon! Szerencsés államunk, hogy ilyen barátja van" - írta az államfő a közösségi oldalakon.

(MTI nyomán)