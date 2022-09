Külföld :: 2022. szeptember 15. 11:06 ::

Von der Leyen megint Kijevben egyeztet

Kijevbe érkezett csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy "ukrán" vezetőkkel, köztük Volodimir Zelenszkij elnökkel tárgyaljon.

A Twitteren közzétett bejegyzésében von der Leyen emlékeztetett arra, hogy ez már a harmadik kijevi látogatása az ukrajnai háború februári kezdete óta. A bizottság elnöke szerint "azóta annyi minden megváltozott, Ukrajna ma már EU-tagjelölt állam".

Mostani látogatásán arról egyeztet Zelenszkij elnökkel és Denisz Smihal miniszterelnökkel, hogyan tudja az EU szorosabbra vonni a kapcsolatait az ukrán gazdasággal és az ukrán néppel az uniós csatlakozás előmozdítása érdekében - közölte Ursula von der Leyen.

A bizottság elnöke szerdán jelentette be, hogy másnap Kijevbe látogat. Az unió helyzetét értékelő éves beszédében kitért arra is, hogy az Európai Bizottság szerint Ukrajna számára is biztosítani kellene az unió egységes piacához való zökkenőmentes hozzáférést, és Ukrajnát be kellene vonni a roamingdíjmentes uniós mobilhálózatba is.

(MTI)