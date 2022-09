Antony Blinken amerikai külügyminiszter a Twitteren reagált arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán elrendelte a részleges katonai mozgósítást, és a nukleáris fegyverek lehetséges bevetésére is utalt. Blinken meglátása szerint Putyin bejelentése az orosz csapatok gyenge pozícióját jelzi az ukrajnai háborúban.

Az amerikai külügyminiszter szerint az orosz elnök már nem erőhelyzetből cselekszik. Éppen ellenkezőleg, Putyin már nem tudja leplezni gyengeségét, valamint országa és hadserege kudarcait.

Putyin elnök felszólítása az orosz katonai erők növelésére Ukrajnában tükrözi Oroszország küzdelmét a csatatéren, és azt a tényt, hogy Putyin elnök a gyengeség, nem pedig az erő pozíciójából cselekszik – írta Blinken.

President Putin’s call for additional Russian military forces in Ukraine reflects Russia’s struggles on the battlefield and the fact that President Putin is operating from a position of weakness, not strength.