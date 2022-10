Külföld :: 2022. október 24. 17:59 ::

Iráni külügyi szóvivő: nem avatkoztunk be az ukrajnai háborúba

Határozottan tagadta hétfőn az iráni külügyi szóvivő, hogy iráni katonai személyzet segítené a Krímben az orosz hadsereget az Ukrajna elleni dróntámadásoknál.

Nasszer Kanaáni sajtótájékoztatóján alaptalannak nevezte az Egyesült Államok vádját, amellyel szerinte Washington csupán saját, az ukrajnai háborúban vállalt "destruktív" szerepéről akarja elterelni a közvélemény figyelmét, példaként említve az ukrán félnek szánt amerikai fegyverszállítmányokat.

Az utóbbi hetekben az ukrán légierő mellett több nyugati ország is azt közölte, hogy az orosz fél egyebek között iráni kamikazedrónokkal intéz támadást ukrajnai célpontok ellen.

John Kirby, az amerikai elnöki hivatal nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője csütörtökön azt mondta, Oroszország több tucatnyi drónt kapott eddig Irántól, és továbbiakat is kapni fog. Hangsúlyozta továbbá: attól tartanak, hogy Oroszország más iráni fegyvereket, például föld-föld rakétákat is be akar szerezni, hogy Ukrajnában bevesse őket.

Kanaáni hétfőn leszögezte: "az Iszlám Köztársaság nem avatkozott bele az Ukrajnában dúló háborúba". "Nem adunk fegyvereket egyik félnek sem" - tette hozzá.

Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter a múlt héten szintén hangsúlyozta: Irán ugyan együttműködik védelmi téren Oroszországgal, az Ukrajna ellen bevetendő drónok és fegyverek azonban nem képezik Irán politikájának részét.

(MTI)