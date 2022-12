Az (amerikai) alkotmány nagyszerűbb, mint bármely elnök - reagált Elon Musk Donald Trump korábbi amerikai elnök (2016-2020) szavaira, aki a múlt pénteken nyilvánosságra hozott Twitter-iratok nyomán azt írta: az Egyesült Államok alkotmányának egyes részeit törölni kellene.

A Twitter tulajdonos-vezérigazgatója a közösségi médiában közölt bejegyzését azzal zárta: "Itt a történet vége".

The Constitution is greater than any President. End of story.