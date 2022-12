Külföld :: 2022. december 20. 11:18 ::

Egy bírósági döntés szerint hálózaton maradhat Japán legidősebb reaktora

Egy, az atomenergiát ellenzők keresetére született bírósági döntés értelmében hálózaton maradhat Japán legidősebb működő reaktora, amely több mint 40 éves.

Az oszakai körzeti bíróság kedden elutasította a helyiek követelését, hogy biztonsági okokból állítsák le a Japán középső részén található Mihama atomerőművének hármas számú reaktorát, amely 1976 óta üzemel. A reaktort a 2011-es fukusimai atomkatasztrófa után tíz évre leállították, majd egy karbantartást követően szeptember 26-tól újra rácsatlakoztatták a hálózatra.

Fukui, Siga és Kiotó prefektúrák kilenc lakója, akik a létesítmény 10-80 kilométeres körzetében élnek, azzal érveltek a bíróság előtt, hogy a reaktor nem lenne képes kibírni egy nagyobb földrengést. Az üzemeltető ezzel szemben leszögezte: a reaktor megfelel a biztonsági előírásoknak.

Ez volt az első bírósági döntés, amely egy öregedő reaktorról született.

A fukusimai atomkatasztrófa után Japánban szigorították az atomerőművek működésére vonatkozó biztonsági előírásokat, és negyven évben szabták meg a reaktorok maximális működési idejét. Ez a megfelelő biztonsági célú javítások mellett húsz évvel meghosszabbítható. Most a japán kormány szeretné ebbe beszámítani azt az időszakot is, ameddig a reaktor üzemen kívül volt, vagyis egy régi reaktor akár 70 évig is működhetne.

2021 júniusában a mihamai atomerőmű hármas blokkja volt az első, amely a negyven éven felül működési engedélyt kapott. Négy hónappal később azonban újra le kellett állítani a reaktort a terrorellenes óvintézkedéseknél tapasztalt hiányosságok és egy vízszivárgás miatt.

Országszerte 27 leállított reaktor kérvényezte működési engedélyének meghosszabbítását. Közülük eddig 17 teljesítette a szigorított biztonsági előírásokat, és tízet kapcsoltak vissza a hálózatra. Kisida Fumio japán miniszterelnök kormánya a többit is szeretné helyreállítani, valamint új reaktorok fejlesztését is mérlegeli.

(MTI)