Külföld :: 2022. december 23. 13:50 ::

"Az igazi válság maga a rendszer!"

A magyarországi jobboldali sajtóban joggal jelenik meg számos negatív kritika a jelenkori Németországról, hosszú elemzések születnek arról, milyen káros folyamatokat okozott az évtizedek óta tartó migráció, az LMBTQ-lobbi, és ami mintegy keretbe foglalja az egészet, a németek öngyűlölete, ami azt jelenti, a politikai elit harcol a nemzeti identitás ellen, és ezt az ideológiát sajnos ki akarják terjeszteni teljes Európára is. Ezek kétségbevonhatatlan tények, és sajnálatos módon egyelőre nem is látszik, hogy ez változna, azonban a magyar fősodratú médiában helyet nem kapó nemzeti ellenállási kísérleteket is be kell mutatnunk, ezért időről időre így teszünk.

"Hogyan lehet mindezért ennyit fizetni?" – Sok honfitársunk teszi fel magának ezt a kérdést, nemcsak Brandenburg déli részén. Az elmúlt hónapokban drasztikusan emelkedtek a megélhetési költségek Németországban, és az árspirálnak nincs vége. Egy átlagos jövedelem aligha elég a havi kiadások fedezésére, mint például a lakbér, villany, élelmiszerek stb. A szegénység általában, és különösen a gyermekszegénység növekszik. Hiába jársz dolgozni, alig engedhetsz meg magadnak valamit. A gyerekekkel való mozi- vagy uszodalátogatás hamarosan sokak számára már nem lesz megvalósítható hazánkban - olvashatjuk a német Dritte Weg harmadik utas nemzeti párt honlapján

- A kapitalista rendszer felszámolása és haszonlesőinek felelőssége vonása a célunk, amely nemcsak megfelelő cselekvési keretet kíván, hanem ennek megfelelő mennyiségű időt is. Ezért azonnali intézkedésekre van szükség, hogy véget vessünk a nép elszegényedésének, amelyet az uralkodó elit okozott. Végső célunk a német szocializmus (itt természetesen annak nem bolsevik válfajára utalnak) nemzeti-forradalmi állama, annak gazdasági és társadalmi rendje érdekében dolgozunk - vázolják fel elképzeléseiket. Mindezen célok elérése érdekében kampány indítottak , melynek a „Az igazi válság maga a rendszer!” nevet adták.

- A Potsdam-Mittelmark bázis aktivistái „Az igazi válság maga a rendszer” kampányunk kezdete óta számos dél-brandenburgi városban jártak. Königs-Wusterhausenben több száz postaládát töltöttek meg, és megbeszéléseket folytattak a lakossággal - avatnak be a részletekbe. Cottbus városában is jártak, mint írják, ezt a várost a parkok nagy száma jellemzi, de ez az idill megtévesztő, ugyanis a brandenburgi körzethez hasonlóan a munkanélküliségi ráta 9,9%, jóval meghaladja az országos átlagos, ami 5,3%. Itt több mint 10 ezer szórólapot szórtak ki december elején.

- Az emberek reakciói, akikkel az aktivistáink szóba álltak, folyamatosan pozitívak voltak, mert itt, Lausatia szívében, egy dolog világos: az embereknek elegük van a kialakult kudarcos politikából! A jövőben sem lesz nyugalom és továbbra is az utcára visszük követeléseinket, mert az igazi válság maga a rendszer - nyomatékosítják.

A teljesség igénye nélkül a párt aktivistái jártak még Mittenwaldeban, Blankenfelde-Mahlowbanban, Wünsdorfban, Fürstenwaldeban, melyekről honlapjukon részletesen be is számoltak.

L. J. - Kuruc.info