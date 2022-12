Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2022. december 29. 14:33 ::

Már a jogállamot fenyegetik a "bevándorló hátterű" drogkereskedő bandák Hollandiában

Másfél éve lőttek le egy neves bűnügyi újságírót, aki épp ezt kutatta. Peter R. de Vries meggyilkolásának ügyét jövőre újratárgyalják, mert a bíró az életveszélyes fenyegetések elől külföldre menekült.

“Rettentően zavar az, hogy 2023-ban elölről kezdik az egészet. Ugyanakkor belátom, hogy az elmúlt hetekben új gyanúsítottak kerültek elő, és ez változtathat az ügy megítélésén. Ki adta ki a parancsot a bérgyilkosnak, hogy ölje meg Petert? Ha erre a kérdésre választ kapunk, akkor megéri újrakezdeni az egész jogi procedúrát” – nyilatkozta a közszolgálati Deutsche Wellének a meggyilkolt holland bűnügyi újságíró jóbarátja és kollégája. Saskia Belleman, aki a De Telegraaf bűnügyi tudósítója elmondta, hogy mind a meggyilkolt újságíró családjának, mind pedig a barátainak nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy még mindig nem tudják, mi is történt valójában.

Peter R. de Vriest, Hollandia egyik legnevesebb újságíróját (ő látható a fenti képen) tavaly júliusban a nyílt utcán lőtték le, amikor épp egy nagy visszhangot kiváltó drogügyön dolgozott. A támadás Hollandiában óriási felháborodást keltett.

Életveszélyes fenyegetések

Ridouan Taghi, a hollandiai drogkereskedelem egyik kulcsfigurája már évek óta szerepelt a rendőrség célkeresztjében, de végre sikerült egy koronatanút találni, aki hosszú időre rács mögé juttathatná a marokkói származású "holland" keresztapát. A koronatanú csakis Peter R. de Vriesnek beszélt. A feltevések szerint ezért kellett meghalnia a neves bűnügyi újságírónak, akit többször is életveszélyesen megfenyegettek.

A kábítószer-kereskedő banda nem állt le a gyilkosság után sem. Most a rendőröket, az ügyészeket és a bírákat fenyegetik. Az ügyben érintett bíró le is vonta a következtetést: elköltözött Hollandiából. A koronatanú mindkét ügyvédje 24 órás rendőri védelem alatt áll.

“Nem tudom elfogadni azt, hogy a társadalomnak félnie kelljen a drogkereskedő bandáktól. Hollandia jogállam, harcolnia kell a bűnözők ellen természetesen közben biztosítva a gyanúsítottak jogait is. Ezért harcolok továbbra is ebben az ügyben” – mondta a koronatanú egyik ügyvédje, aki már két és fél éve rendőri védelem alatt áll, de ez különösen intenzívvé az után vált, hogy tavaly júliusban lelőtték az ügyön dolgozó bűnügyi újságírót.

Saskia Belleman újságírónő, az áldozat jó barátja azt hangsúlyozza, hogy a bűnügyi újságírók között is sok a kétség: megéri-e a kockázat?

“A kollégáim és én is továbbra is el vagyunk szánva, hogy leleplezzük a bűntényeket, de most már sokkal körültekintőbbek vagyunk. Közöttünk is vannak olyanok, akik 24 órás rendőri védelem alatt állnak. Csakhogy ilyen körülmények között nem tudják folytatni az oknyomozó újságíró munkáját.”

Uniós kampány a drogmaffiák ellen

A szervezett bűnözés ellen fellép az Europol, amelynek legutóbbi jelentése szerint az Európai Unióban működő különböző maffiák 40%-ban aktívak a kábítószer-kereskedelemben, amelynek Hollandia az egyik legfontosabb központja az unióban. A másik érdekessége az Europol jelentésének az, hogy mindinkább globalizált a maffiák hálózata is. Míg Olaszországban csakis olaszokból állt a bűnszervezet, sőt azon belül is szicíliai vagy más regionális klánok voltak, ma már más a helyzet. A maffiák 65%-a vegyes nemzetiségű az Európai Unióban.

