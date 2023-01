Külföld :: 2023. január 21. 13:14 ::

Főbe lőtte az ukrán titkosszolgálat a politikust, aki egy nappal a támadás előtt elárulta, hogy Kijev az oroszok fő célpontja

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő Fb-bejegyzésében és a WSJ cikkében a részletek:

Ez egy nagyon komoly történet. Annak idején is figyeltem rá - most kaptunk egy "magyarázatot", ami az is, meg nem is.

Rengeteg sötét folt van a februári napokról, hol történt szinte biztosan ukrán részről árulás (krími kitörés és talán Herszon) stb.

Egy biztos, Ukrajnában ma is nagyon sok orosz ügynök van, és nem minden az, aminek látszik, olyan összefonódások lehetnek, amiken egy nap majd nagyon meglepődünk.



Fotó: Joseph Sywenkyj / The Wall Street Journal

"Kiderült, ki figyelmeztette az ukránokat arra, hogy az oroszok lerohanhatják Kijevet. Az azóta megölt ukrán politikus és bankár, Denyisz Kirejev figyelmeztette az ukrán hírszerzést az invázió kezdete előtt az orosz háborús tervekről.

A háború elején Kirejev az ukrán békedelegációnak is tagja volt, azonban az ukrán titkosszolgálat március elején likvidálta. Mint utóbb kiderült Kirejevről, kettős ügynök volt, és akkor halt meg, amikor (orosz kémként gyanúsítva) el akarták fogni. Az ukrán hírszerzés legutóbb már hősi halottként emlegette őt, és az is kiderült, hogy jó kapcsolatai voltak az orosz felső vezetéssel, amelynek köszönhetően rálátott az inváziós tervekre is.

Most a The Wall Street Journal közölt újabb információkat arról, hogy milyen szerepe volt az ukrán politikusnak a háború előtti napokban. A lapnak az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov mondta el, hogy Kirejev figyelmeztette őt február 23-án, egy nappal a háború kezdete előtt arra, hogy Putyin kiadta a parancsot az invázió megindítására, és azt is elmondta, hogy az offenzíva legfőbb célja a főváros, Kijev bevétele lesz.

Budanov szerint a Kirejevtől kapott információ lehetővé tette, hogy alig néhány órával az invázió kezdete előtt megkezdjék a csapataik átcsoportosítását, és ezáltal hatékonyabban tudjanak védekezni a kritikus pontokon. Többek közt ennek is köszönhető, hogy sikerült megakadályozniuk az orosz villámháborús terv megvalósítását.

Kirejev később szintén az ukrán katonai hírszerzés vezetőjének kérésére vett részt a béketárgyalásokon. Kirilo Budanov azt mondta: abban bízott, hogy az ő kapcsolatainak köszönhetően sikerülhet egy ideiglenes fegyverszünetet kötni. Ez végül nem jött be, de a szerepvállalás leleplezte Kirejevet az oroszok előtt.

Közben viszont az ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szemében Kirejev gyanússá vált. Budanov azt mondta, hogy erről az SZBU kémelhárításért felelős vezetőjével, Olekszandr Poklad is egyeztetett erről telefonon, de végül nem tudtak találkozni, hogy alaposabban átbeszéljék a kérdést.

Nem sokkal később azonban az SZBU mindmáig tisztázatlan körülmények közt likvidálta Kirejevet. A The Wall Street Journal ezzel kapcsolatban kérdéseket intézett az SZBU-hoz, akik viszont arra hivatkozva utasították el a válaszadást, hogy államtitokról van szó."

Érdemes elolvasni az angol eredetit. Jól átrágva az egészet erősen, az "árulás" képet támasztja alá a dolog. A legvalószínűbb "megoldás" az, hogy az SZBU csúcsain bent voltak az oroszok, a terv egy gyors csapás volt Kijevre, amit az elégtelen méretű, és "békefenntartó üzemmódban" lévő orosz erők biztosítottak volna. Ez magyaráz szürreális jeleneteket, amikor minimális orosz erők mennek be az 1.5 milliós Harkivba.

Rengeteg "árulás" (persze sokan őszintén oroszpártiak voltak, nem csak megvett emberek, és nekik a nyugatosok az árulók) volt ukrán oldalon. Ez volt az orosz magabiztosság oka, de az információ sokfelé folyt, és visszajutott az USA-hoz meg az ukránokhoz. (Azt kizártnak tartom, hogy sok más helyről ne tudták volna, hogy tényleg támadás lesz, itt max. egy további "mozaik" lehetett a lényeg - Hosztomel).

Amikor az oroszok rájöttek, nem fog menni, tárgyalni kezdtek - valószínűleg őszintén, de vagy túl sokat kértek, és/vagy a nyugati sugallatok miatt Ukrajna nem ment bele valami kompromisszumba.

Találgatás? Persze. A cikk is az, sokkal többet meg úgysem tudunk tenni, mint elméleteket gyártani.