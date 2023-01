Nem tett hivatalos panaszt fogva tartása körülményeire a Romániában december vége óta előzetes letartóztatásban lévő Andrew Tate brit-amerikai állampolgárságú "influenszer", a rendőrségi fogdában a fertőtlenítést és a rovarirtást pedig rendszeresen elvégzi egy erre szakosodott szolgáltató - közölte szerdán a bukaresti rendőrségség.

A román főváros rendőrségének sajtóirodája arra reagált, hogy a csaknem ötmillió Twitter-követővel rendelkező, emberkereskedelemmel, nemi erőszakkal és bűnszövetkezet működtetésével gyanúsított Tate közösségi oldalán kedden újabb bejegyzés jelent meg, amelyben a szerző egyebek mellett azt ecseteli, hogy egyedül van egy sötét cellában, nincs más barátja az éjszakában a tetveken, csótányokon és poloskákon kívül, de hiába akarnak gyűlöletet szítani szívében, őt nem lehet megtörni, a hatóságokkal szembeni tisztelettudó viselkedéssel lázad igazságtalan bebörtönzése ellen.

They are trying to break me.



Thrown inside a cell without light.



Cockroaches, lice, and bed bugs are my only friends at night.



When the guards bring me to and from the courtroom, I stay absolutely respectful.



They try to pour hatred into my heart.