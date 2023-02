Külföld, Zsidóbűnözés :: 2023. február 2. 19:08 ::

Házkutatást tartottak Igor Kolomojszkij zsidó oligarcha ukrajnai otthonában - Zelenszkij már szabadulna a hatalomra segítőitől

Volodimir Zelenszkij a mai Ukrajna-Európai Unió, s Kijev tagfelvételi kérelmével foglalkozó csúcstalálkozó előtt bejelentette: széleskörű reformok bevezetésére készül annak érdekében, hogy Ukrajna minél előbb csatlakozhasson az EU-hoz. Kijev csatlakozásának egyik föltétele az országban elburjánzott korrupció fölszámolása. A csütörtöki EU-Ukrajna csúcstalálkozót megelőzően, s a korrupció elleni küzdelem keretében szerdán házkutatást tartottak több ismert személy, így például az időközben külföldre távozott Igor Kolomojszkij zsidó oligarcha és Arszen Avakov volt belügyminiszter otthonában – írja a ynet.co.il, az aljazeera.com és az m.news1.co.il.



Igor Kolomojszkij (fotó: RIA Novosztyi)

Veszélyben Ukrajna nyugati támogatása

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szerdán bejelentette: nyomozás indult a részben Igor Kolomojszkij tulajdonában levő két olajipari vállalaton (Ukrnafta és az Ukrtatnafta) belüli több mint egymilliárd dolláros pénzügyi sikkasztás részleteinek kiderítésére. A hivatkozott Jedi’ot Áháronot újság ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a vagyonára főleg banki, kommunikációs és energiaügyletek jóvoltából szert tett Kolomojszkij ellen csalás bűncselekményének elkövetése miatt már az USA-ban és Nagy-Britanniában is nyomozás indult. Kolomojszkij ezen kívül több más korrupciós bűncselekmény főszereplője is, amelyek fölgöngyölítését Ukrajna nyugati támogatói követelik. Magyarán, a nyugati országok az Ukrajnának szánt gazdasági segítséget csak a Kolomojszkijjal és bűntársaival kapcsolatos korrupciós ügyek feltárása, illetve a bűncselekményt elkövetők bíróság elé állítása után hajlandók folytatni.



Igor Kolomojszkij (jobbról) Dnyipropetrovszk megye kormányzójaként Petro Porosenko elnöki palotájában 2016-ban (fotó: Miháíl Plinchak)

A zsidó bűnözők hármas és négyes állampolgársággal is bírnak

Az ukrán hatóságok az Európai Unió magas rangú vezetőinek csütörtöki kijevi látogatása előtt már hetek óta látványos letartóztatásokat, illetve hivatali felmentéseket hajtottak végre, ám Igor Kolomojszkij zsidó oligarchának és bűntársának, a szintén zsidó Hennadij Boholjubovnak már bottal üthetik a nyomát, miután az előbbi izraeli és ciprusi állampolgárként legtöbb idejét bankbetétei egy részének közelében, Svájcban, míg az utóbbi ukrán-izraeli-brit-ciprusi állampolgárként Londonban tölti. Igor Kolomojszkijnak azért nincs ukrán állampolgársága, mert attól Volodimir Zelenszkij elnök utasítására még 2022 júliusában megfosztották. Persze nem azért fosztották meg, mert korrupt, sikkasztó és csaló, hanem azért, mert a sajtó megszellőztette, hogy ukrán-izraeli-ciprusi állampolgár. A vicces kedvű oligarcha erre úgy reagált, hogy az ukrán törvény csak a kettős állampolgárságot tiltja, de a hármast nem, tehát ő nem követett el törvénytelenséget…



A 2016-ban államosított Privát Bank központi épülete Dnyipropetrovszkban (fotó: finme.ua)

Washington az utolsó ukrán katonáig hajlandó Kijevet támogatni

Zelenszkij nem jó szívvel fosztatta meg a választási kampányát finanszírozó Kolomojszkijt az ukrán állampolgárságától, amiképpen az Ukrán Biztonsági Szolgálatot sem utasította szerdán szívrepesve az oligarcha ukrajnai otthonában megejtett házkutatásra. Kolomojszkij hármas állampolgárságon kívül a Washington érdekeinek kiszolgálójaként előlépett Zelenszkij számára azért is vált kellemetlenné az oligarcha személye, mert utóbbi 2019 novemberében a The New York Timesnak adott interjúban a többi között ezt mondta:

Véget kell vetni az ukrán-orosz fegyveres konfliktusnak Donbászban, s helyre kell állítani a kapcsolatokat Moszkvával. Az USA csak geopolitikai céljaira használja Kijevet, s a célja az, hogy Ukrajna az utolsó katonájáig háborúzzon.



Igor Kolomojszkij Tóratekerccsel Jeruzsálemben (fotó: Aleksz Kolomojszkij)

A nép szolgájából Amerika geopolitikai érdekeinek kiszolgálója

Zelenszkij a múlt év nyarán kénytelen volt utasítást adni a hozzá közelálló Kolomojszkij ukrán állampolgárságának megfosztására, miután Kijev törvényben tiltja a kettős (Kolomojszkij esetében: hármas) állampolgárságot. Persze nyílt titok, hogy Kijev állampolgárságra vonatkozó szigorú törvénye elsősorban az Ukrajna területén élő több milliós orosz, illetve a 150 ezres magyar kisebbség ellen irányul. Pedig Kolomojszkij anyagilag is támogatta Zelenszkij választási kampányát, nem beszélve arról, hogy az elnökválasztás előtt, 2015-2019 között az oligarcha tulajdonában levő tévécsatorna sugározta A nép szolgája című népbutító filmsorozatot, amelynek főszereplője Volodimir Zelenszkij volt. A tévésorozatról elnevezve 2018-ban Ukrajnában bejegyezték A Nép Szolgája pártot, amelynek színeiben 2019-ben Zelenszkij megnyerte az ukrajnai elnökválasztást.

A Zo Há-Dereh izraeli baloldali hetilap 2022 júniusában megírta : Igor Kolomojszkij és a szintén zsidó Hennadij Boholjubov megalapította a Privát Bankot, Ukrajna legnagyobb bankját. A bank 2016-ban azonban csődbe ment, mire az ukrán kormány szerette volna államosítással megmenteni. Csakhogy már nem volt mit megmenteni, mert Igor Kolomojszkij és Hennadij Boholjubov a Privát Bankból kimenekített több milliárd dollárt Cipruson keresztül Izraelbe és Svájcba. Kolomojszkij és Boholjubov természetesen időben lelépett Ukrajnából. Kolomojszkij azóta a Földközi-tengerparti Herzlia-Pittuáh izraeli városban, illetve felváltva a Svájcban levő luxusvillájában múlatja az időt.



Hennadij Boholjubov (balról) és Igor Kolomojszkij egy ukrajnai zsinagógában

A Jád Vásém Holokauszt Emlékközpont és az Azovi Gárda egyidejű támogatása

Kolomojszkij a Haifa városában működő izraeli Discount Bankban nyitott számlájára kétmilliárd dollárt utalt át. Svájci bankokba is legalább ennyit. Az ukrán kormány a Privát Bank pénzének kimenekítése miatt 2019-ben feljelentést tett Kolomojszkij és az izraeli Discount Bank ellen. A Zo Há-Dereh hetilap azt is megírta, hogy a másik zsidó bűnöző, az ukrán-brit-ciprusi-izraeli négyes állampolgár Hennadij Boholjubov korábban vallástalan volt, de évekkel ezelőtt megtért, s azóta a Chabad zsidó szekta lelkes és bőkezű adományozó híve. Igor Kolomojszkij pedig korábban bőkezű pénzügyi támogatója volt a 2014-ben Viktor Janukovics Moszkva-barát kormányát a Majdan téri puccsal megdöntő Azovi Gárdának. Az orosz és más kisebbségek ellen elkövetett rémtetteiről elhíresült Azovi Gárdával egy időben Kolomojszkij a Jeruzsálemi Jád Vásém Holokauszt Emlékközpontot és az Ukrajnai Zsidó Hitközséget is pénzelte.



Kolomojszkij egyidejűleg pénzelte az Azovi Gárdát és a Jeruzsálemi Jád Vásém Emlékközpontot

