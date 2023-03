Külföld :: 2023. március 17. 09:12 ::

Kuleba: a háborúban az országoknak választani kell, és Kijevben "minden választás fel van jegyezve”

Hosszú interjút adott a BBC-nek Kijevben Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter, aki többek között arról is beszélt, hogy a háború utáni kapcsolatok alakulásánál figyelembe fogják venni, hogy melyik ország hogyan bánt Ukrajnával a háború alatt – írja a Telex.

"Ha bárki a világon azt gondolja, hogy azt, ahogy ez vagy az az ország viselkedett – vagy ahogyan Ukrajnával bántak történelmének legsötétebb pillanatában – nem fogják figyelembe venni a jövőbeli kapcsolatok építésénél, akkor ezek az emberek egyszerűen nem tudják, hogyan működik a diplomácia. “A háború olyan időszak, amikor választani kell. És minden választás fel van jegyezve” – jelentette ki Kuleba.

Az ukrán külügyminiszter azt is mondta, hogy a nyugati fegyverszállítások késedelme ukrán életekbe kerülhet. "Ha egy szállítást egy nappal is elhalasztanak, az azt jelenti, hogy valaki meghal a frontvonalon" – mondta. Beszélt arról is, hogy “mélyen sajnálja”, hogy Ferenc pápa a háború kitörése óta még nem talált alkalmat arra, hogy ellátogasson Ukrajnába. Az interjúban említette Kínát is, ami szerinte eddig nem volt hajlandó az ukrán elnökkel tárgyalni, és nem is gondolja, hogy ennek most lenne itt az ideje. “Nem hiszem, hogy Kína most érte el ezt a pillanatot, amikor készen áll Oroszország felfegyverzésére” – utalt az orosz és a kínai elnök közelgő moszkvai találkozójára.

Kuleba szerint a háború a tárgyalóasztalnál fog véget érni, de ő külügyminiszterként szeretné azt elérni, hogy Ukrajna a fronton elért sikerekkel együtt üljön majd ahhoz az asztalhoz.