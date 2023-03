Külföld :: 2023. március 17. 17:46 ::

Morawiecki felkereste az új cseh elnököt - reménykedik a V4-ek megújításában is

A visegrádi országcsoporton (V4) belüli együttműködés megújulására fejezte ki reményét Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő pénteken Varsóban, Petr Pavel cseh elnökkel tartott találkozójának elején nyilatkozva.

Petr Pavel kétnapos lengyelországi látogatásának zárónapján folytatott megbeszélést a miniszterelnökkel. Ezt megelőzően nyilatkozva Morawiecki méltatta a lengyel-cseh kapcsolatokat, és kiemelte közös fellépésüket az Európai Unión (EU) és a NATO-n belül is. "Együtt erősebbek vagyunk, olyan egyenletről van szó, amelyben egy plusz egy hárommal egyenlő" - jelentette ki.

"Reménykedem a V4 megújításában is" - húzta alá. A Lengyelország és Csehország mellett Szlovákia és Magyarország alkotta csoporton belül "nehéz témákról is lehet beszélni", hiszen "cseh és más barátokkal együtt találkozunk ott, és a jövőre nézve is erősebbé válunk" - fogalmazott Morawiecki.

Pavel úgy vélte: a regionális együttműködés történetében "fordulóponthoz értünk", nagy esély van a kelet-európai térség jelentőségének növelésére, nemcsak az ukrajnai háború kapcsán, hanem Ukrajna háború utáni újjáépítését, a regionális infrastrukturális fejlesztéseket illetően is.

Meggyőződését fejezte ki, hogy a térség országaink fontos szerepet kell betölteniük "Ukrajna visszakerülésében az európai demokráciák térképére". Megjegyezte: közös lengyel-cseh támogatásra számít Ukrajna uniós és NATO-csatlakozásában.

A megbeszélések után Morawiecki a Twitter közösségi oldalán azt írta: a találkozó fontos volt a kétoldalú kapcsolatok, valamint a térségbeli fejlődés és biztonság szempontjából. "Együtt tekintünk a jövőbe, és szembenállunk az orosz imperializmussal" - fogalmazott a lengyel kormányfő.

Petr Pavel előzőleg, hétfőn Pozsonyba látogatott, és Zuzana Caputová szlovák elnökkel közösen tartott sajtóértekezletén úgy vélte: a V4 formátuma olyan konzultációs fórum, amely egyebek között gazdasági, üzleti és kulturális eszmecserékre szolgál, de nem szorgalmazza kiemelten az alaposabb együttműködést kül- és biztonságpolitikai kérdésekben.

Varsói látogatása előtt, szerdán a TVP lengyel közszolgálati televíziónak adott interjúban Pavel Csehország stratégiai partnerének nevezte Lengyelországot.

A Gazeta Wyborcza című lengyel napilapban csütörtökön megjelent interjúban pedig megerősítette: híve Csehország euróövezeti csatlakozásának. Azzal érvelt, hogy az euró elfogadása nem jelent szorosabb uniós integrációt Prága számára, azzal viszont jobban járna, ha részt vehetne az euróövezeti döntéshozatalban.

Az EU-ról beszélve Pavel úgy ítélte meg: a szorosabb integráció már nem válna hasznára a közösségnek. "Jelenleg inkább nagyobb rugalmasságra van szükség, mint nagyobb integrációra" - jelentette ki, hozzátéve: mélyebb integrációra sok európai nemzet "mentálisan nem készült fel".

A cseh elnöki hivatal bejelentése szerint Pavel pénteken ellátogat a Frontex uniós határvédelmi ügynökség varsói székhelyére is, majd a délkelet-lengyelországi Rzeszówban működő, az ukrajnai szállítmányok kezelését végző lengyel-amerikai logisztikai bázisra is.

(MTI)