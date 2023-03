Külföld, LMBTQP+ :: 2023. március 25. 11:50 ::

Az "LMBTQ-diákokra veszélyes" törvényt fogadott el az amerikai képviselőház

A szülők gyerekük oktatásához fűződő jogairól fogadott el törvényt az amerikai törvényhozás alsóháza pénteken, annak jogerőssé válásához szükség van a Szenátus szavazataira, valamint az elnök aláírására, ami az előzetes nyilatkozatok alapján kis valószínűséggel lesz meg.

A szülők jogairól szóló törvényt (Parents' Bill of Rights Act) a Képviselőházban többséget adó republikánusok terjesztették elő. A párt választási ígéretei között szerepelt a tavalyi félidős kongresszusi választások kampányában, hogy törvényt hoznak, ami beleszólást biztosít a szülőknek abba, hogy az iskolákban mit tanítanak gyermekeik számára.

Kevin McCarthy az alsóház elnöke a szavazás után arról beszélt, hogy a republikánusok "megtartották ígéretüket és elköteleződésüket Amerika felé, hogy a szülőknek beleszólást biztosítanak gyermekeik oktatásába".

A jogszabály többi között előírná a közfinanszírozású iskolák számára, hogy hozzák nyilvánosságra a tananyagaik tartalmát, valamint az intézmények könyvtáraiban tartott könyvek listáját, emellett megerősíti a szülők jogát arra, hogy gyermekeik tanáraival beszélhessenek, szót kapjanak az iskolai testületek ülésein, és átnézhessék az iskola költségvetését.

A törvénybe módosító javaslat révén belekerült az is, hogy az iskolák tájékoztassák a szülőket, ha az intézmény lány sportcsapatában transznemű tanuló kap helyet, illetve arról is, ha az iskola megengedi a transznemű diákoknak, hogy ne a születési nemüknek megfelelő iskolai mosdót és öltözőt használják. Ezen felül az amerikai alsóházban elfogadott törvény szülői beleegyezéshez kötné az iskolák számára azt, hogy a diákok nemére utaló névmás, illetve nevük megváltoztatását az iskola közegében is alkalmazzák.

Az LMBTQ-aktivisták szerint a törvény veszélyt jelent az LMBTQ-diákokra nézve, akiknek a jogszabály alapján családjuk előtt fel kellene tárniuk nemi identitásukra vonatkozó érzéseiket, ami esetenként családon belüli zaklatáshoz vagy elhanyagoláshoz vezet.

A képviselőházi demokraták vezetője Hakeem Jeffries közölte, hogy minden eszközzel harcolni fognak a jogszabály ellen, míg a felsőházban, a Szenátusban többséget adó demokratákat vezető Chuck Schumer szenátor azt mondta, hogy a törvényből nem lesz semmi.

A jogszabályt az alsóházi elfogadás után a felsőházban is jóvá kellene hagyni, hogy azután az elnök elé kerülhessen jóváhagyásra. A Fehér Ház korábban szintén jelezte, hogy nem ért egyet a republikánusok által megfogalmazott törvénnyel.

