2023. június 7.

Gazdák tüntetnek Moldovában az ukrán gabonabehozatal korlátozásáért

Moldovai gazdák kezdtek tömeges tüntetéseket az ország több régiójában, követelve a kormánytól, hogy vezessen be átmeneti korlátozásokat az Ukrajnából származó gabonafélék és más termények behozatalára - jelentette szerdán a TASZSZ orosz hírügynökség.

A kormány intézkedéseivel elégedetlen moldovai gazdák az ország különböző vidékein vonultak ki tüntetni. Az utakon konvojokban haladó traktorokról és egyéb mezőgazdasági gépekről készült fényképek jelentek meg a közösségi médiában. A járművekre plakátokat rögzítettek a demonstrálók, amelyeken azt követelik a kormányuktól, hogy fordítson nagyobb figyelmet az ország fő gazdasági szektorának, a mezőgazdaságnak problémáira.

"Első szakaszban vidéken zajlanak a tiltakozások. Arról, hogy mennyi ember ment ki tiltakozni és hány mezőgazdasági géppel, később számolunk be, amikor mind odaértek az akció helyszíneire. Ez ugyanis több napba is beletelhet az események alakulásától és a hatóságok reakciójától függően. Ha nem hallanak meg bennünket a kormányban, a tüntetés átterjed a fővárosra is" - közölte sajtótájékoztatóján a demonstrációt szervező egyik gazdaegyesület vezetője.

Korábban az egyesület vezetése közleményt adott ki, amelyben elégedetlenségét fejezte ki a kormánnyal folytatott tárgyalásokkal. "Hallunk ígéreteket a vezetéstől, de konkrét lépéseket nem látunk, miközben sok mezőgazdasági vállalkozás a csőd szélén áll" - mutattak rá közleményükben.

A moldovai gazdálkodók azt követelik a kormánytól, hogy vezessen be ideiglenes korlátozásokat az Ukrajnából származó búza, kukorica, repce és napraforgó behozatalára, adjon kártérítést a kis- és közepes gabonatermelőknek hektáronként körülbelül 170 dollár (58 ezer forint) értékben, fizesse ki az elmaradt tavalyi támogatásokat, továbbá térítse vissza nekik az üzemanyag vásárlása után fizetett általános forgalmi adót.

A gazdák úgy vélik, hogy a Giurgiulesti moldovai városban lévő dunai kikötőből július 1-31. között csak moldovai termékeket kellene exportálni.

(MTI)