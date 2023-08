Külföld :: 2023. augusztus 18. 07:33 ::

Nicaraguában lefoglalták a jezsuita egyetem minden vagyonát

Elrendelte a bíróság a nicaraguai Közép-Amerikai Egyetem (UCA) jezsuita felsőoktatási intézmény minden vagyonának lefoglalását és kormányzati ellenőrzés alá helyezését - közölte az egyetem.

A kormány terrorizmussal vádolja az intézményt, miután az UCA a Daniel Ortega kormánya elleni 2018-as tiltakozások egyik központja volt. Az egyetem vagyonának lefoglalását az intézmény a tudományos élet elleni támadásnak, a terrorizmus vádját pedig alaptalannak nevezte.

A kormány "rendszerszinten veszi semmibe az emberi jogokat", és az intézkedések egyetlen célja a "totalitárius állam megszilárdítása" - áll a helyi jezsuiták, a Közép-amerikai Jézus Társasága közleményében.

A jezsuita rend tájékoztatása alapján a bezárásról szóló bírói döntést kedden kapták kézhez. Az ítélet alapján az egyetem minden tulajdona, az épületek és a bankszámlák is állami felügyelet alá kerülnek.

"Az intézkedéssel az Ortega-kormány eltemette a gondolatszabadságot Nicaraguában" - mutatott rá María Asunción Moreno, az egyetem egykori, 2021 óta kényszerű emigrációban élő élő tanára.

Az egyetem elleni fellépést a "demokratikus normák további megnyirbálásaként" és a "civil élet elfojtásaként" értékelte a korábban Twitterként ismert X közösségi oldalon Brian Nichols, az amerikai külügyminisztérium nyugati féltekéért felelős államtitkár-helyettese.

A 63 éve alapított nicaraguai UCA az ország egyik legnívósabb és legjobban felszerelt intézményeként tartották számon, ahol közel 8 ezren tanultak. Az UCA campusán belül külön szervezeti egységként működik az ország egyik legjelentősebb történelmi forrásgyűjteménye, a Nicaraguai és Közép-amerikai Történeti Intézet.

Nicaraguában 200 ezerre becsülik az egyetemi hallgatók számát. 2021 decembere óta legkevesebb 26, köztük hét külföldi felsőoktatási intézmény bezárását rendelte el az Ortega-kormány.

Az elmúlt években a politikai ellenfelek eltávolításán túl az Ortega kormány háromezernél is több civil szervezet és csoport működését tiltotta be, kiutasított két női szerzetesrendet. Idén májusban a nicaraguai kormány kérésére a Vatikán bezárta nicaraguai nagykövetségét, míg májusban a kormány "a békére és biztonságra mért támadásra" hivatkozva a vöröskeresz helyi irodáit záratta be.

(MTI)