2023. szeptember 26.

Erdogan nem kertel: akkor hagyjuk jóvá a svéd NATO-csatlakozást, ha megkapjuk az F-16-osokat

A török parlament jóváhagyja Svédország NATO-csatlakozását, ha az Egyesült Államok átadja Törökországnak a régóta kért F-16-os vadászgépeket - jelentette ki kedden a török elnök.

Recep Tayyip Erdogan az Azerbajdzsánhoz tartozó Nahicseváni Köztársaságban tett látogatást, ahol Ilham Aliyev azeri elnökkel folytatott tárgyalásokat. Hazatérőben, a repülőgép fedélzetén nyilatkozva újságíróknak azt mondta, hogy a kérdés már a múlt heti New York-i, török-amerikai külügyminiszteri találkozón is szóba került. Hozzátette, hogy Washington a svéd NATO-csatlakozás török jóváhagyását szabta az F-16-osok átadásának feltételéül. Majd kifejtette, "ha az Egyesült Államok betartja ezt az ígéretét, akkor a török parlament is betartja a sajátját, és támogatni fogja a svéd NATO-csatlakozást".

A török elnök arról is beszélt, hogy az Örményországon, Azerbajdzsánon és Iránon áthaladó Zangezur kereskedelmi folyosó kiépítését be kell fejezni. Hangsúlyozta, ha Örményország nem járul hozzá, hogy a folyosó áthaladjon a területén, akkor Iránon keresztül építik tovább, mert az iráni vezetés pozitívan áll a kérdéshez.

A Zangezur folyosó nemcsak Törökország, hanem Azerbajdzsán számára is fontos lenne, mert közvetlen összeköttetést hozna létre a hozzá tartozó, de a jelenlegi földrajzi területén kívül álló Nahicseváni Köztársasággal. A két ország már a 2020-ban lezajlott, második hegyi-karabahi háború óta szorgalmazza az átkelő kiépítését.

Erdogan a hegyi-karabahi helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy Azerbajdzsánnak a területen nemrég végrehajtott offenzívája óta újraindultak Karabahba azok a kamionszállítmányok, amelyek segéllyel és egyéb anyagokkal látják el a régió lakosságát.

(MTI)