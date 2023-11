Külföld :: 2023. november 19. 14:23 ::

Ketten meghaltak viharban kidőlt fák miatt Bulgáriában

Ketten életüket vesztették a hétvégén a Bulgáriára lesújtó heves viharokban, amelyek sok fát kidöntöttek és áramszüneteket okoztak főleg a keleti tengerparti vidékeken.

Szombaton este Várnában egy 43 nő halt meg, amikor rádőlt egy fa. A helyszínre siető mentők közül is megsérültek ketten leszakadó faágaktól.

Ezt megelőzően Szófiában egy 65 éves sofőr halt szörnyet az autójára rádőlő fa alatt, feleségét súlyos állapotban szállították kórházba.

A főváros, Szófia környékén vasárnapra megnyugodott a helyzet, de Bulgária keleti részén továbbra is heves, 100 kilométeres sebességet is meghaladó széllökések tombolnak és korbácsolnak fel a tengerparton akár ötméteres hullámokat is.

Várnában szükségállapotot hirdettek, a tengerparti üdülőváros és további nyolc környékbeli település lakosságát felszólították, hogy ne hagyja el otthonát.

A várnai polgármester közlése szerint a vihar áramszünetet okozott a város összes kerületében, és sokfelé kidőlt fák zárták el az utcákat.

A helyzetet tovább súlyosbította a havazás Bulgária északkeleti részén, ahol a hatóságok bajbajutott autósok tucatjaitól kaptak segélyhívást. Jelentős fennakadások keletkeztek a légi és a vasúti közlekedésben is.

A viharos időjárás érinti Romániát is, ahol lezárták a hajóforgalom előtt a fekete-tengeri kikötőket. A meteorológiai szolgálat a legmagasabb szintű viharfigyelmeztetést adta ki Konstanca és Tulcea megyére, ahol telefonos üzenetekben is óvatosságra intették az embereket.

Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül Romániában is, a vihar által kidöntött fák mintegy negyven autót rongáltak meg. A tűzoltók 140 kidőlt fát távolítottak el az utakról.

(MTI)